"چشم های زرد" در انتظار دریافت پروانه ساخت است

کاسه ساز، راجع به آخرین فعالیت های خود ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : " از حدود دو ماه و نیم گذشته تا کنون شرایط صدور پروانه ساخت با کندی و دشواری خاصی صورت می گیرد، همین موضوع باعث شده است که ما موفق به تولید این فیلم نشویم و همچنان منتظر صدور مجوز تولید باشیم."



وی در خصوص مضمون و داستان "چشم های زرد" اظهار داشت : " این فیلم در ژانر معناگرا قرار دارد و از مضمونی ماورایی برخودار است. برای نگارش متن این اثر تلاش زیادی انجام داده ام. به عنوان خلاصه داستان می توانم بگویم؛ اگر خدا بخواهد، چشم ها نادیدنی ها را خواهند دید."



این فیلمساز درباره وضعیت اکران عمومی فیلم "پروانه ای در مه" توضیح داد : "مشکل اصلی این فیلم برای اکران تعیین مالکیت مادی اثر است. یعنی بخشی از سرمایه گذاری برای ساخت این فیلم را شبکه دو سیما انجام داده است و ما برای این که بتوانیم مجوز اکران بگیریم باید میزان مالکیت خود و این شبکه را به صورت دقیق مشخص کنیم."



وی ادامه داد : "البته بر اساس توافقی که با مدیران شبکه دو انجام شد، از این فیلم یک نسخه 35 میلیمتری تهیه کردیم که موفق به حضور در جشن خانه سینما نشد. البته در جشنواره فیلم فجر سال گذشته در بخش مسابقه فیلم های اول و مهمان پذیرفته شد و به نمایش درآمد. هرچند در آخرین روزهای جشنواره این کار صورت گرفت و هیچ نمایشی در سینمای ویژه رسانه های گروهی به دست نیاورد."



فیلم سینمایی "پروانه ای در مه" داستان زنی به نام مهرانه است که در یکی از کوهستان های شمالی زندگی می کند و بر اساس تصور اطرافیانش سال ها پیش همسرش شهید شده، اما مهرانه در انتظار بازگشت وی به خانه است. عسل بدیعی، کیهان ملکی، برزو ارجمند، زهره صفوی و عبدالرضا زهره کرمانی بازیگران اصلی فیلم هستند.