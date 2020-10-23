به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پیتر شیف اقتصاددان معروف و کارگزار کهنه‌کار وال‌استریت با اشاره به پیش‌بینی بانک آمریکا در مورد رشد سهام با پیروزی دموکرات‌ها، این اتفاق را پایانی برای دلار دانست.

او گفت: آن‌چه ما برای اقتصاد می‌خواهیم این است که درگیری‌ای در سیاست وجود نداشته باشد و همان حزبی که پیروز ریاست‌جمهوری می‌شود کنترل کنگره و مجلس نمایندگان را به دست بگیرد. از آنجایی که هیچ راهی برای جمهوری‌خواهان وجود ندارد که بتوانند کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند تنها راهی که در انتخابات پیش‌رو برای کنترل هر سه پایگاه توسط یک حزب وجود دارد پیروزی دموکرات‌ها در کنگره و ریاست‌جمهوری است.

او ادامه داد: اگر دموکرات‌ها پیروز ریاست‌جمهوری شده و کنترل کنگره را به دست بگیرند بزرگترین بسته کمک مالی توسط کنگره تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور خواهد رسید. در این شرایط حتی با اینکه دموکرات‌ها قرار است مالیات‌ها را افزایش دهند اما در کل این برای بازار سهام خوب خواهد بود چراکه بسته کمک مالی باعث می‌شود درآمدهای افراد و شرکت‌ها تقویت شود.

او ادامه داد: این فدرال‌رزرو است که می‌نوازد (با چاپ دلار) و بازار سهام به آن می‌رقصد. بنابراین تمام بازار سهام مصنوعی است. پس پیروزی دموکرات‌ها حداقل در کوتاه‌مدت به نفع بازارهای سهام است. اما این بدترین نتیجه برای دلار و اقتصاد آمریکا است.

شیف می‌گوید: مرگ دلار اتفاق می‌افتد. تمام این کمک‌های مالی تشویقی و تمام کسری بودجه‌ای که با نداشتن هر گونه مانع سیاسی بزرگ و بزرگ‌تر شده است بر دوش اقتصاد آمریکا سنگینی خواهد کرد و این قطعاً بدترین نتیجه برای دلار خواهد بود.