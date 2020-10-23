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۲ آبان ۱۳۹۹، ۸:۳۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

علت تعویق در افتتاح ایستگاه های جدید مترو/ مشکل اوراق مشارکت ۹۸

علت تعویق در افتتاح ایستگاه های جدید مترو/ مشکل اوراق مشارکت ۹۸

مدیرعامل شرکت مترو تهران، با اشاره به عدم حل مشکل وثیقه برای اوراق مشارکت سال ۹۸ و تزریق نشدن بودجه مترو گفت: این مسائل، افتتاح ایستگاه‌ها و توسعه خطوط مترو را به تعویق انداخت.

علی امام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت بهره‌برداری مترو تهران به منظور راه اندازی ۱۲ ایستگاه مترو طی ماه‌های آتی، اظهار داشت: علت تعویق افتتاح ایستگاه‌های جدید، عدم تامین منابع مالی است.

وی ادامه داد: اوراق مشارکت سال ۹۸ همچنان به دلیل حل نشدن مسایل وثیقه نزد بانک رفاه باقی مانده و تاخیر در تزریق این منبع مالی کارهای ما را عقب انداخته است.

امام به تامین منابع از طریق اوراق مشارکت و عدم تحقق تامین بودجه از سوی شهرداری هم اشاره کرد و گفت: از ۲۸۰۰ میلیارد بودجه شهرداری اگر ۵۰ درصدش هم تامین شود، در راه اندازی فعالیت‌های ما تاثیر چشم‌گیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طی ۴۰ سال فعالیت مترو تاکنون حدود ۲۴۰ کیلومتر مترو در سطح شهر تهران توسعه یافته است، ابراز داشت: با توجه به شرایط مالی دولت و شهرداری نمی‌توان توقع داشت که اهداف طرح جامع حمل و نقل ریلی که مطالعات سراسری آن در شورای عالی ترافیک انجام شده و صحبت از ساخت ۲۵۰ کیلومتر توسعه مترو تا سال ۱۴۲۰ شده است را، برآورده کرد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران، از افتتاح ایستگاه مترو میلاد در دهه آخر آبان خبر داد.

کد مطلب 5054081

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