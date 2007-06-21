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۳۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

نمایشگاه و نشست تخصصی عکس در حوزه هنری مازندران برگزار می شود

نمایشگاه و نشست تخصصی عکس در حوزه هنری مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر : نمایشگاه و نشست تخصصی عکس با حضور عکاس برجسته کشور از امروز پنج شنبه 31 خرداد ماه در گالری سوره حوزه هنری مازندران برپا می شود.

سرپرست حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : به همت واحد هنرهای تصویری این حوزه ، 40 اثر هنری از هنرمند برجسته عکاس کشور " حسن غفاری " با موضوع " ایل و عشایر " در محل گالری سوره این مرکز به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

عزیزالله محمد پور تصریح کرد : این برنامه که با نگاهی تخصصی به هنر عکاسی با هدف ارتقا سطح دانش بصری هنرمندان این رشته برگزار می شود ، همراه با نشست تخصصی خواهد بود.

وی یادآور شد : افتتاح نمایشگاه 31 خرداد و زمان برپایی نشست ساعت 16 همان روز خواهد بود.

 

کد مطلب 505422

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