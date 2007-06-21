نمایشگاه و نشست تخصصی عکس در حوزه هنری مازندران برگزار می شود

سرپرست حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : به همت واحد هنرهای تصویری این حوزه ، 40 اثر هنری از هنرمند برجسته عکاس کشور " حسن غفاری " با موضوع " ایل و عشایر " در محل گالری سوره این مرکز به مدت یک هفته در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

عزیزالله محمد پور تصریح کرد : این برنامه که با نگاهی تخصصی به هنر عکاسی با هدف ارتقا سطح دانش بصری هنرمندان این رشته برگزار می شود ، همراه با نشست تخصصی خواهد بود.

وی یادآور شد : افتتاح نمایشگاه 31 خرداد و زمان برپایی نشست ساعت 16 همان روز خواهد بود.



