11 پروژه عمرانی و زیربنایی در بابل به بهره برداری رسید

عزیزالله شهیدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود : شهرستان بابل پتانسیل های قابل توجهی در زمینه های مختلف صنعتی و عمرانی دارد به نحوی که هم اکنون با تولید سالانه 350 هزار تن شلتوک برنج رتبه اول کشور را در زمینه تولید این محصول داراست.

وی اظهار داشت : شهرستان بابل با تولید سالانه 345 هزار تن محصولات باغی ،500 هزار تن تولید علوفه ، 10 هزار تن گوشت قرمز ، 130 هزار تن شیر ، 500 تن عسل ، پنج هزار تن ماهیان گرم آبی و سردآبی ، 20 هزار تن گوشت مرغ و سه هزار و 700 تن کلزا رتبه اول تولید را در استان مازندران به خود اختصاص داده است .

شهیدی فر خاطرنشان کرد : روزانه 350 هزار لیتر شیر از یک میلیون و 200 هزار واحد دامی شهرستان بابل جمع آوری می شود.

این مسئول اظهار امیدواری کرد : با راه اندازی و بهره برداری از پروژه های یاد شده ارقام تولیدی شهرستان بابل افزایش بیشتری یابد و علاوه بر تامین نیازهای استان بتواند بخش اعظمی از نیاز سایر شهرستان های کشور را تامین کند .