به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر پنج شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بر توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان تاکید کرد و گفت: باید نظرات تخصصی در اجرای پروژه‌های شهری دریافت شود.

سلماسی همچنین با بیان اینکه عدم استعلام نظر تخصصی در پروژه‌های شهری مناطق ۴ گانه از واحد مربوطه، مشکل اساسی مجموعه مدیریت‌شهری است؛ گفت: در راستای اجرای پروژه‌های شهری به‌منظور بهبود هزینه‌کرد بودجه و اجرای صحیح پروژه‌ها، نظر واحدهای مرتبط باید دریافت شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر شاهد بهترین ترکیب تیم خدمات شهری در طول سال‌های اخیر هستیم؛ گفت: هر یک از نیروهای این مجموعه که با اخلاق و کاردان هستند، توانایی مدیریت در سایر سیستم‌های شهرداری را دارند.

علی فتحی افزود: ساعت کاری نیروهای خدمات شهری شبانه‌روزی و شرح وظایف آنان نیز بسیار گسترده است از این‌رو در هر اقدام شهری، پیش‌قدم هستند.

وی گفت: باید تمام توان خود را به‌منظور اختصاص بودجه مستقل برای حوزه خدمات شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان به‌کار گیریم.

فتحی با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ پاکبان در شهرداری همدان فعالیت دارند؛ افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، باید حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای خدمات شهری به‌ویژه پاکبانان را به‌منظور ایجاد رضایتمندی بیشتر، افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: فعال بودن یک مورد اکیپ رفع نقص در هر منطقه، پاسخگوی نیازهای سطح شهر نیست و باید برای جلوگیری از فرسایش تدریجی شهر، اکیپ‌های رفع نقص در بخش‌های مختلف معاونت خدمات شهری را بیشتر کنیم.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه مدیران امور شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان نیز به شرح مشکلات و نقاط قوت و ضعیف مناطق پرداختند.