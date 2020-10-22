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۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۳۰

عضو شورای شهر همدان خواستار شد:

توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان

توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان

همدان - عضو شورای شهر همدان بر توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان تاکید کرد و گفت: باید نظرات تخصصی در اجرای پروژه‌های شهری دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان سلماسی ظهر پنج شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بر توجه به نظرات متخصصان در اجرای پروژه‌های شهری همدان تاکید کرد و گفت: باید نظرات تخصصی در اجرای پروژه‌های شهری دریافت شود.

سلماسی همچنین با بیان اینکه عدم استعلام نظر تخصصی در پروژه‌های شهری مناطق ۴ گانه از واحد مربوطه، مشکل اساسی مجموعه مدیریت‌شهری است؛ گفت: در راستای اجرای پروژه‌های شهری به‌منظور بهبود هزینه‌کرد بودجه و اجرای صحیح پروژه‌ها، نظر واحدهای مرتبط باید دریافت شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر شاهد بهترین ترکیب تیم خدمات شهری در طول سال‌های اخیر هستیم؛ گفت: هر یک از نیروهای این مجموعه که با اخلاق و کاردان هستند، توانایی مدیریت در سایر سیستم‌های شهرداری را دارند.

علی فتحی افزود: ساعت کاری نیروهای خدمات شهری شبانه‌روزی و شرح وظایف آنان نیز بسیار گسترده است از این‌رو در هر اقدام شهری، پیش‌قدم هستند.

وی گفت: باید تمام توان خود را به‌منظور اختصاص بودجه مستقل برای حوزه خدمات شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان به‌کار گیریم.

فتحی با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ پاکبان در شهرداری همدان فعالیت دارند؛ افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، باید حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای خدمات شهری به‌ویژه پاکبانان را به‌منظور ایجاد رضایتمندی بیشتر، افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: فعال بودن یک مورد اکیپ رفع نقص در هر منطقه، پاسخگوی نیازهای سطح شهر نیست و باید برای جلوگیری از فرسایش تدریجی شهر، اکیپ‌های رفع نقص در بخش‌های مختلف معاونت خدمات شهری را بیشتر کنیم.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه مدیران امور شهری مناطق ۴ گانه شهرداری همدان نیز به شرح مشکلات و نقاط قوت و ضعیف مناطق پرداختند.

کد مطلب 5054244

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