بیش از ۱۲ هزار نفر در کنکور دکتری دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده نتایج آزمون دکتری سال ۹۹ امروز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹ اعلام شد.

وی افزود: از میان ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده بودند در نهایت ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۷۶ نفر زن و ۷ هزار و ۹ نفر مرد هستند.

رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده نهایی تعداد ۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه، تعداد ۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه، تعداد ۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور، تعداد ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و تعداد ۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان پذیرفته شده اند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. این آزمون صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ برگزار شد.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند. از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند و ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.