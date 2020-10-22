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۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۱۷

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

بیش از ۱۲ هزار نفر در کنکور دکتری دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند

بیش از ۱۲ هزار نفر در کنکور دکتری دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر در دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم پذیرفته شدند.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده نتایج آزمون دکتری سال ۹۹ امروز پنجشنبه اول آبان ماه ۹۹ اعلام شد.

وی افزود: از میان ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شده بودند در نهایت ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۷۶ نفر زن و ۷ هزار و ۹ نفر مرد هستند.

رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: از تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۵ نفر پذیرفته شده نهایی تعداد ۹ هزار و ۳ نفر در دوره روزانه، تعداد ۱ هزار و ۷۴۴ نفر در دوره شبانه، تعداد ۲۹۳ نفر در دانشگاه پیام نور، تعداد ۵۲۵ نفر در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و تعداد ۹۲۰ نفر در پردیس‌های خودگردان پذیرفته شده اند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اولین آزمون کشوری در ایام کرونا بود که برگزار شد. این آزمون صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ برگزار شد.

در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند. از میان حاضران در جلسه آزمون تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر در آزمون دکتری ۹۹ مجاز شدند و پس از اتمام فرآیند انتخاب رشته تعداد ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند و ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی شدند.

کد مطلب 5054376

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