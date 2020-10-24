انهدام باند سارقان اماکن خصوصی و کشف ۱۲ فقره سرقت در کبودرآهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از انهدام باند سارقان مغازه و دستگیری سه سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید گلی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه سرقت و تحقیقات تخصصی موفق شدند ۳ سارق را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به اینکه متهمان در مجموع به ۱۲ فقره سرقت معترف شدند، عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری باند سارقان در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از دستگیری باند سارقان منزل، خودرو و مغازه در این شهرستان و کشف اموال مسروقه خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل، مغازه و خودرو در شهرستان ملایر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مخفیگاه یک باند ۳ نفره سرقت خودرو شامل ۲ سارق و یک خریدار اموال مسروقه شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

سرهنگ سلگی بیان کرد: در مأموریتی دیگر با اقدامات فنی و پلیسی مخفیگاه سارقان مغازه، منزل و قطعات داخل خودرو شناسایی و ۴ سارق در چهار عملیات ضربتی دستگیر شدند.

سرهنگ سلگی در ادامه با اشاره به اینکه از این باند یک دستگاه خودروی مسروقه سواری کشف شد، افزود: با انجام تحقیقات فنی و تخصصی از متهمان ۴ فقره سرقت خودرو، ۲ فقره سرقت مغازه و کارگاه، یک فقره سرقت منزل و یک فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو کشف و هر ۷ متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۱۵ کیلوگرم تریاک در همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس استان همدان از کشف ۱۵ کیلوگرم تریاک در همدان خبر داد.

سرهنگ بهروز حاجیلویی گفت: مأموران این پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر از حمل و انتقال یک محموله مواد افیونی مطلع و موضوع به صورت ویژه در دستور قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های شبانه روزی پلیس مشخص شد، قاچاقچیان از مسیرهای ورودی به استان، مواد مخدر را بارگیری و با یک دستگاه کامیون قصد انتقال آن را به همدان دارند.

وی بیان داشت: در همین راستا مأموران با کنترل محسوس و نامحسوس محور مذکور در عملیاتی ضربتی کامیون را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۵ کیلوگرم تریاک جاساز شده را کشف و ۲ نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.

کشف لوازم خانگی احتکار شده در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از کشف لوازم خانگی احتکار شده به ارزش ۳ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار لوازم خانگی در یک واحد صنفی در شهرستان رزن، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با کار اطلاعاتی صورت گرفته توسط مأموران، یک انبار احتکار کالا در این خصوص شناسایی و با همکاری اداره تعزیرات و اداره صنعت معدن و تجارت در بازرسی از آن، انواع لوازم خانگی از جمله: یخچال فریزر، ماشین ظرف شویی و لباسشویی، اجاق گاز و آبگرم کن احتکار شده کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با اشاره به اینکه بنابر نظر کارشناسان ارزش اقلام احتکار شده سه میلیارد ریال برآورد شده، گفت: پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اخلال ایجاد کنند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند