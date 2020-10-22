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۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۳۸

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

درخشش ورزشکاران موجب تولید سرمایه‌های اجتماعی است

درخشش ورزشکاران موجب تولید سرمایه‌های اجتماعی است

تبریز- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی گفت: درخشش ورزشکاران موجب تولید سرمایه‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بدر شکوهی در مراسم تجلیل از برترین ورزشکاران آذربایجان شرقی در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، اظهار داشت: اهتزاز پرچم و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی افتخاری است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه جوان باوری منجر به شکوفایی ملی می‌شود، افزود: مصداق این امر را در هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم که با میدان دادن به جوانان بر دشمن فائق آمدیم و ثابت شد که جوانان فرصت هستند نه آسیب.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی هم در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه و ترویج ورزش در میان خانواده‌ها، گفت: اداره کل ورزش و جوانان با استفاده از ظرفیت هیأت‌های ورزشی، توفیقات ویژه ای را در حوزه ورزش به خصوص ورزش بانوان به دست آورده است.

رقیه صادق‌زاده افزود: تجلیل از افتخارآفرینان ورزش در حوزه دختران و بانوان موجب درخشش آنان در سایر ابعاد زندگی می‌شود.

در این مراسم از نفرات برتر استان آذربایجان شرقی در دومین دوره استعدادهای برتر ورزش کشور تجلیل شد.

کد مطلب 5054388

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