به گزارش خبرگزاری مهر، علی بدر شکوهی در مراسم تجلیل از برترین ورزشکاران آذربایجان شرقی در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، اظهار داشت: اهتزاز پرچم و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی افتخاری است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه جوان باوری منجر به شکوفایی ملی می‌شود، افزود: مصداق این امر را در هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم که با میدان دادن به جوانان بر دشمن فائق آمدیم و ثابت شد که جوانان فرصت هستند نه آسیب.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی هم در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه و ترویج ورزش در میان خانواده‌ها، گفت: اداره کل ورزش و جوانان با استفاده از ظرفیت هیأت‌های ورزشی، توفیقات ویژه ای را در حوزه ورزش به خصوص ورزش بانوان به دست آورده است.

رقیه صادق‌زاده افزود: تجلیل از افتخارآفرینان ورزش در حوزه دختران و بانوان موجب درخشش آنان در سایر ابعاد زندگی می‌شود.

در این مراسم از نفرات برتر استان آذربایجان شرقی در دومین دوره استعدادهای برتر ورزش کشور تجلیل شد.