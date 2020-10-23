حوزه های انقلابی باید در عرصه های بین المللی حضور داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر پنجشنبه در اختتامیه جشنواره حوزه انقلابی، حوزه منتظر بیان کرد: نگاه تربیت عالمان و طلاب در حوزه‌های علمیه باید جهانی و بین المللی باشد.

وی اضافه کرد: در راستای تمدن سازی که یکی از اهداف گام دوم انقلاب است حوزه نیز باید با حضور در کنار مردم و دانشگاه‌ها نسبت به روشنگری اقدام کنند و در کنار روشنگری حضور مؤثری در عرصه‌های بین‌المللی نیز داشته باشد.

آیت الله اعرافی معتقد است: حوزه‌های علمیه در راستای حضور در عرصه‌های بین المللی باید دارای برنامه‌ریزی‌های مشخص باشند تا بتوانیم با اعمال برنامه‌ریزی های مختلف به اهدافی که از پیش تعیین شده دست یافت.

او در خصوص ویژگی‌های حوزه‌های علمیه نیز تصریح کرد: حوزه انقلابی یکی از اهدافی است که در گام دوم انقلاب در راستای بهره برداری هر چه بهتر از ظرفیت حوزه تدوین شده است از این رو طلاب و حوزویان باید در راستای اعتلای جمهوری اسلامی ایران جهادگرانه عمل کنند.

وی ادامه داد: حوزه زمانی به حوزه انقلابی تغییر شکل خواهد داد که با رهنمودهای مقام معظم رهبری و راهنمایی مراجع تقلید و استفاده از ظرفیت جوانان در راستای تبیین فعالیت‌های انقلاب گام‌های مؤثری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بردارد.

او تاکید کرد: طلاب در حوزه‌های علمیه انقلابی باید اشرافی‌گری و تجمل را کنار گذاشته و برای انقلاب اسلامی ایران جهاد گونه عمل بکند انقلاب اسلامی والاترین ارزش ملی است و باید از این ارزش است حفاظت کرد.