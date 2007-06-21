عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وزارت کشور سوریه روزگذشته اعلام کرد که نقطه مرزی خود با لبنان را به علت ادامه درگیری ها در شمال این کشور می بندد.
- ارتش آمریکا امروز پنجشنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در جنوب غرب بغداد خبر داد.
- "کریستوفر هیل" مسئول آمریکایی مذاکرات پرونده هسته ای کره شمالی صبح امروز وارد پیونگ یانگ شد.
- شورای امنیت سازمان ملل متحد روزگذشته خواستار آن شد تا آرامش به شرق کنگو برگردد.
- شورای مرکزی فلسطین روزگذشته درنشست خود خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی شد.
- هشت مسیحی درشمال عراق ربوده شدند.
- آمریکا روزگذشته به مناسبت روزجهانی آوارگان قول داد که از شمار زیادی از آوارگان عراقی استقبال کند.
- رادیو لندن اعلام کرد:"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس گفت تا نماینده کمیته چهارجانبه در خاورمیانه باشد.
- شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء مدت حضور نیروهای بین المللی در بلندی های جولان اشغالی سوریه را تمدید کرد.
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