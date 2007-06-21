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۳۱ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۱۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به این شرح است.

- وزارت کشور سوریه روزگذشته اعلام کرد که نقطه مرزی خود با لبنان را به علت ادامه درگیری ها در شمال این کشور می بندد.

- ارتش آمریکا امروز پنجشنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در جنوب غرب بغداد خبر داد.

- "کریستوفر هیل" مسئول آمریکایی مذاکرات پرونده هسته ای کره شمالی صبح امروز وارد پیونگ یانگ شد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد روزگذشته خواستار آن شد تا آرامش به شرق کنگو برگردد.

- شورای مرکزی فلسطین روزگذشته درنشست خود خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی شد.

- هشت مسیحی درشمال عراق ربوده شدند.

- آمریکا روزگذشته به مناسبت روزجهانی آوارگان قول داد که از شمار زیادی از آوارگان عراقی استقبال کند.

- رادیو لندن اعلام کرد:"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس گفت تا نماینده کمیته چهارجانبه در خاورمیانه باشد.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء مدت حضور نیروهای بین المللی در بلندی های جولان اشغالی سوریه را تمدید کرد.

 

کد مطلب 505441

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