راه های پیشگیری از فشارخون/ رانیتیدین و درمان کووید ۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
نوع گروه خونی شدت بیماری کووید ۱۹ را پیش بینی میکند
شواهد زیادی نشان میدهند که نوع گروه خونی بر ریسک ابتلاء فرد به کووید ۱۹ و شدت بیماری تأثیر دارد.
راههای پیشگیری از فشارخون بالا را بشناسید
انجمن قلب آمریکا در راستای کاهش و کنترل فشارخون راهکارهایی را ارائه میدهد.
دهان شویه ها و نخ دندان موجب غیرفعال شدن کروناویروس میشوند
طبق نتایج یک مطالعه جدید، دهان شویه ها و نخ دندان توانایی غیرفعال کردن کروناویروس را در انسان دارند.
تأثیر داروی رانیتیدین در درمان بیماری کووید ۱۹
مطالعات بر روی موشهای آزمایشگاهی نشان میدهد که داروی ارزان زخم معده موسوم به رانیتیدین به مهار کروناویروس کمک میکند.
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