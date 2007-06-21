کشته شدن دو نظامی آمریکایی / ربوده شدن هشت مسیحی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: دو نظامی آمریکایی عصر روزگذشته به دنبال وقوع انفجاری در نزدیکی پادگان خود در جنوب غرب بغداد کشته شدند.

با کشته شدن این دو نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا از ابتدای ماه جاری میلادی تا کنون به 47 کشته می رسد.

براین اساس تعداد آمریکایی هایی که از آغاز جنگ عراق درمارس سال 2003 تا کنون دراین کشورکشته شدند به سه هزار و 524 تن می رسد.

خبردیگر ازعراق اینکه یک افسر بلندپایه عراقی اعلام کرد: روزگذشته هشت مسیحی که هفت تن ازآنان دانشجو ویکی از آنان استاد دانشکده مهندسی بود، در موصل ربوده شدند.

تعداد مسیحیان عراقی که بیشترشان کلدانی، سریانی و آشوری هستند تا پیش ازحمله آمریکا درعراق بیش از هشتصد و 50 هزار نفر بود، اما بعد ازجنگ تعداد آنها به سبب مهاجرت از عراق، به600 هزار نفرکاهش یافت.