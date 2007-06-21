تب جام ملت های فوتبال در مینی جام بانکوک بالا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این رویداد با پشتیبانی شرکت های آی ان جی و نایکی و با حضور 8 تیم دانشگاهی آغاز می شود.



این 8 تیم در دو گروه 4 تیمی بازی می کنند و 2 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند.



قرعه کشی بازی ها روز 20 ژوئن (30 خرداد) برگزار شد و 2 گروه به شکل زیر گروه بندی شده اند:



گروه یک : تونبوری یونیورسیتی، سری پراتوم یونیورسیتی، بانکوک یونیورسیتی و فاتومتانی یونیورسیتی.



گروه دوم : نورث بانکوک کالج، والایلانگکورن یونیورسیتی، راتانابوندیت یونیور سیتی و راچامونکول یونیورسیتی .



این بازی ها فرصتی خواهد بود تا طرفداران همراه خانواده شان برای دیدن بازی ها به ورزشگاه بیایند و در مراسم جانبی مانند مسابقات و قرعه کشی ها شرکت کنند و جایزه بگیرند.



حضور در این بازی ها مجانی است و هواداران می توانند در حاشیه مسابقات بلیت جام ملت های آسیا را دریافت کنند.