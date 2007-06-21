تب جام ملت های فوتبال در مینی جام بانکوک بالا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این رویداد با پشتیبانی شرکت های آی ان جی و نایکی و با حضور 8 تیم دانشگاهی آغاز می شود.
این 8 تیم در دو گروه 4 تیمی بازی می کنند و 2 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند.
قرعه کشی بازی ها روز 20 ژوئن (30 خرداد) برگزار شد و 2 گروه به شکل زیر گروه بندی شده اند:
گروه یک : تونبوری یونیورسیتی، سری پراتوم یونیورسیتی، بانکوک یونیورسیتی و فاتومتانی یونیورسیتی.
گروه دوم : نورث بانکوک کالج، والایلانگکورن یونیورسیتی، راتانابوندیت یونیور سیتی و راچامونکول یونیورسیتی .
این بازی ها فرصتی خواهد بود تا طرفداران همراه خانواده شان برای دیدن بازی ها به ورزشگاه بیایند و در مراسم جانبی مانند مسابقات و قرعه کشی ها شرکت کنند و جایزه بگیرند.
حضور در این بازی ها مجانی است و هواداران می توانند در حاشیه مسابقات بلیت جام ملت های آسیا را دریافت کنند.
تب فوتبال در تایلند با برگزاری مینی جام ملت ها که از 23 ژوئن (دوم تیر) برگزار می شود ، بالا می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این رویداد با پشتیبانی شرکت های آی ان جی و نایکی و با حضور 8 تیم دانشگاهی آغاز می شود.
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