بستری ۶۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اردبیل

شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۶۱ بیمار در مراکز درمانی استان بستری و خوشبختانه ۴۴ نفر با بهبودی نسبی از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ابراز تأسف از ۵ فوت نفر بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا در استان اردبیل، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۳۱۲ نفر در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۶۵ بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی آمار کل بهبود یافتگان کرونا در استان اردبیل را ۷ هزار و ۶۱۹ نفر عنوان کرد و گفت: بهبود یافتگان می‌توانند پس از طی یک ماه بهبودی با مراجعه به مراکز درمانی با اهدای پلاسمای خود در بهبودی بیماران مبتلا به کرونا کمک مؤثری ارائه دهند.

استمرار وضعیت قرمز کرونا زنگ خطر آغاز موج سوم

حبیب زاده به وضعیت شهرهای استان از نظر انتشار ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: شهرهای اردبیل و مشگین شهر همچنان در وضعیت قرمز هستند و این خود زنگ خطری بر آغاز موج سوم و بحرانی کرونا است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با بیان اینکه هیچ شهری از شهرستان‌های استان از گزند ویروس کرونا در امان نیست، گفت: شهرستان پارس آباد در وضعیت نارنجی، خلخال، گرمی، بیله سوار، اصلاندوز، کوثر، نمین و سرعین در وضعیت زرد از نظر انتشار ویروس کرونا قرار دارند و متأسفانه شهر سفید در استان نداریم.

وی با ابراز نگرانی از افزایش روز به روز آمار بستری‌ها در استان، بر جدیت بیش از پیش مردم بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد و گفت: همچنان توصیه ما به مردم استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده است به طوری که مردم باید سعی کنند به هیچ عنوان بدون ماسک بیرون از خانه نیایند چرا که خطر ابتلاء به بیماری کرونا بسیار جدی است.