بیماران کرونا توسط متخصصان عفونی و داخلی ویزیت می شوند

محمدرضا رضایی بنا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند درمان بیماران کرونایی در مراکز درمانی استان اردبیل اظهار کرد: همه بیماران کرونا در اردبیل و شهرهای دیگر توسط پزشکان متخصص عفونی و داخلی ویزیت میشوند و تفاوتی در مراقبت و درمان لازم برای بیماران کرونایی وجود نداشته و نبود پزشک متخصص عفونی در شهرستان مشگین شهر، مانع و مشکل خاصی از بابت ویزیت و درمان بیماران ایجاد نمیکند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج پزشک متخصص داخلی در بیمارستان ولی عصر (عج) مشگین شهر خدمت میکنند افزود: هم اکنون چهار پزشک متخصص داخلی به صورت تمام وقت و یک پزشک متخصص داخلی به صورت پاره وقت در امر درمان بیماران کرونایی شهرستان مشگین شهر مداخله میکنند.
رضایی بنا با اشاره به اینکه تقسیم و توزیع نیروهای پزشک متخصص بر اساس شاخصهای معین وزارت بهداشت و درمان انجام میشود، خاطرنشان کرد: در تمامی شهرستانهای استان، توزیع پزشکان متخصص بر اساس نیاز و توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: با توجه به اتمام تعهد خدمتی پزشک متخصص عفونی در شهرستان مشگین شهر در مهر ماه، مکاتبات و پیگیریهای لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده که اولین پزشک متخصص عفونی به محض اعلام توسط این وزارتخانه، در خدمت مردم شهرستان خواهد بود.
رضایی بنا در ادامه امکانات بهداشتی و درمانی بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز متناسب با شرایط موجود و بر اساس توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی مطابق با معیارها و شاخصهای جمعیتی در توزیع شده است.
وی از تحویل و تجهیز این بیمارستان به ۴ تختهای آی. سی. یو در هفتههای گذشته خبر داد و گفت: طی هفتههای گذشته ۴ تخت با تمامی امکانات و تجهیزات بخشهای ویژه شامل «ونتیلاتور»، «تخت ویژه»، «مانیتور علائم حیاتی» و … به تختهای «آی. سی. یو» بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر اضافه شده و برآورد ریالی تجهیزات پزشکی تحویل داده شده به این بیمارستان در شش ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال بوده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارزش ریالی تجهیزات پزشکی تحویل داده شده به بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر در نیمه دوم سال قبل را بیش از ۴۳ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دستگاههای «دیالیز»، «ونتیلاتور پرتابل و بزرگسالان» و «ژنراتور سی. تی اسکن» از جمله تجهیزاتی هستند که در نیمه دوم سال ۹۸ در اختیار این مرکز درمانی قرار گرفته است.
رضایی بنا به نیاز بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر به دستگاه سی تی اسکن نیز اشاره کرد و گفت: خرید دستگاه سی تی اسکن برای این بیمارستان قطعی شده که در ماههای آینده پس از طی مراحل قانونی تحویل و در اختیار بیمارستان قرار میگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: در راستای توجه به زیرساختها و تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز شهرستانهای استان و رفع نیازمندیهای بهداشتی و درمانی مردم مناطق مختلف، امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی به طور یکسان و با توجه به شاخصهای ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد سطح بندی خدمات بهداشتی درمانی توزیع شده و در برخی موارد فراتر از سطح بندی بر اساس نیاز و شرایط خاص شهرستانها اقدام شده است.
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