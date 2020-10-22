وزارت خزانه داری آمریکا پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنج شنبه در تارنمای رسمی خود با انتشار مطلبی مدعی تلاش پنج نهاد ایرانی برای اثرگذاری بر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شد و از مسدود کردن دارائی‌ها و منافع تحت مالکیت این نهادها خبر داد.

در مطلب منتشره، دفتر کنترل دارائیهای خارجی (OFAC) وابسته به وزارت خزانه داری ایالات متحده پنج نهاد ایرانی را به تلاش برای اثرگذاری انتخابات در ایالات متحده متهم کرد و مدعی شد که حکومت ایران فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را هدف قرار داده و با اقدامات بی پروایانه ای همچون انتشار اطلاعات جعلی بصورت آنلاین و اجرای عملیات‌های نفوذ بدخواهانه با هدف گمراه سازی رأی دهندگان آمریکایی، درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه در میان جمعیت رأی دهندگان این کشور است.

در ادامه ادعاهای وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: «بخشهایی از حکومت ایران که تحت پوشش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری فعالیت می‌کنند، در جهت تضعیف فرآیندهای دموکراتیک در ایالات متحده اقدام می کنند».

«استیو منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا نیز مدعی شد که «حکومت ایران در تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات ایالات متحده از روایتهای نادرست و سایر مضامین گمراه کننده استفاده می کند». وی در ادامه افزود که «این دولت [ترامپ] به تضمین صحت نظام انتخاباتی ایالات متحده متعهد است (!) و به مقابله با تلاش‌ها از جانب هر بازیگر خارجی که فرآیندهای انتخاباتی ما را تهدید کند، ادامه خواهد داد».

وزارت خزانه داری ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF)، و مؤسسه بیان رسانه گستر (بیان گستر) را به اتهام مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه مداخله خارجی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده- اعم از حمایت، فعالیت مخفیانه و یا همدستی- مشمول فرمان اجرایی (Executive Order/E.O) ۱۳۸۴۸ قرار می‌دهد.

افزون بر این سه نهاد، اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی (IRTVU) و اتحادیه بین المللی رسانه‌های مجازی (IUVM) به دلیل آنکه در مالکیت یا کنترل نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، مشمول این فرمان اجرایی ۱۳۸۴۸ می‌شوند.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه ادعاهای کذب و واهی خود افزود که «تلاشهای حکومت ایران برای انتشار اطلاعات جعلی و نادرست که تحت پوشش مجموعه متنوعی از رسانه‌های مخفی صورت می‌گیرد، مخاطبان را در سطح جهانی هدف قرار می‌دهند. عملیات‌های انتشار اطلاعات جعلی از سوی حکومت ایران با هدف ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی در میان خوانندگان و از طریق پلتفرمهای رسانه اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام رسان انجام می شود».

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین رسانه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به نشر و تقویت روایتهای غلط به زبان انگلیسی و به اشتراک گذاری مقاله‌های پروپاگاندایی بی اعتبارکننده و سایر مضامین مرتبط با آمریکا با هدف ایجاد اختلاف در میان مخاطبان ایالات متحده متهم کرد و مدعی شد که اتحادیه بین المللی رسانه‌های مجازی به نشر نظریه‌های توطئه و اطلاعات غلط مرتبط با بیماری همه گیر کووید -۱۹ مبادرت کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اعلام کرد که تمام دارائی و منافع تحت مالکیت افراد و نهادهای معرفی شده [در این اطلاعیه] در قلمرو تحت حاکمیت ایالات متحده مسدود می‌شود و اتباع این کشور بطور کلی از مشارکت در هرگونه معامله با این افراد یا نهادها منع می‌شوند. همچنین نهادها و مؤسسات مالی خارجی که عامدانه به تسهیل معاملات برای این افراد و نهادها اقدام کنند، یا افرادی که امکانات یا سایر حمایتهای مشخص را برای افراد و نهادهای معرفی شده فراهم کنند، با خطر تحریم روبرو شده که این امر می‌تواند دسترسی آنها را به سیستم مالی آمریکا با مشکل جدی مواجه ساخته و یا دارایی و منافع تحت مالکیت آنها را در قلمرو تحت حاکمیت آمریکا مسدود نماید. همچنین تمام نهادهایی که افراد و نهادهای معرفی شده در این اطلاعیه مالک ۵۰ درصد یا بیشتر آن باشند، مسدود می‌شوند.