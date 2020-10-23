به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شی جینپینگ» رئیس‌جمهور چین امروز جمعه هشدار داد که پکن هرگز اجازه تضعیف حق حاکمیت، امنیت و پیشرفت منافعش را نخواهد داد.

وی در این باره افزود: هرگونه اقدام یک‌جانبه‌گرایانه، تک قطبی و قلدرمآبانه، به بن‌بست کشیده خواهد شد.

شی همچنین خواستار اتخاذ اقداماتی در راستای نوسازی نیروهای مسلح و نظامی چین شد.

سخنرانی رئیس‌جمهور چین به مناسبت هفتادمین سالگرد اعزام نظامیان چینی با هدف کمک به پیونگ‌یانگ برای تاب آوردن در برابر حملات آمریکا در جنگ شبه‌جزیره کُره، انجام شد.

چین بزرگترین حامی بین‌المللی پیونگ یانگ است و بارها از سوی آمریکا متهم شده که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کره شمالی، تحریم‌ها علیه این کشور را دور می‌زند.