شناسایی ۶۰ کودک کار در استان همدان/ ۳ کودک پذیرش شده دختر هستند

زهره بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۶۰ کودک کار در استان همدان شناسایی و پذیرش شدهاند، مطرح کرد: از این تعداد، ۵۷ مورد پسر و سه مورد دختر هستند.
وی با بیان اینکه تفاوت مشهودی در تعداد این کودکان نسبت به موعد مشابه سال گذشته مشاهده نمیشود، ادامه داد: در گروه سنی زیر شش سال ۱۳ پسر و یک دختر، در گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال ۲۷ پسر و یک دختر و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ۱۷ پسر و یک دخترِ کودک کار در استان همدان پذیرش و شناسایی شد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان عنوان کرد: در بین این کودکان، هیچ موردی از ابتلاء به کرونا گزارش نشده است.
وی در خصوص حمایتهای صورت گرفته از این کودکان نیز گفت: بیشتر حمایتهایمان در قالب برنامههای آموزشی است و مرکز اقامتی ۲۴ ساعته در استان همدان نداریم چرا که کودکان کار در درون خانوادهها زندگی میکنند و حالت کمک معاش دارند.
بختیاری با بیان اینکه در این راستا، یک مرکز به صورت روزانه در شهرستان همدان فعالیت دارد، عنوان کرد: بخشی از برنامههای حمایتی- آموزشی مختص خانوادههای این کودکان بوده و رشد محور است.
وی یادآور شد: در این برنامهها تمام ابعاد زندگی کودک کار مدنظر است و بحثهای خودمراقبتی، تربیتی، اجتماعی، معنوی و روانی و غیره در این برنامهها گنجانده شده و بستههای غذایی نیز تاکنون با همکاری خیّرین بین خانوادههای آنان توزیع شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان همدان به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با درگیری کودکان کار با ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: در این زمینه بستههای بهداشتی در دو نوبت بین کودکان کار شناسایی شده، توزیع شده است.
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