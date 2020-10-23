درخواست ۳۰ میلیون تست سریع/ اوضاع نانوایی ها خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره رویکرد جدید کشور در مقابله با ویروس کرونا افزود: یک خیز جدید ویروس کرونا در دنیا شروع شده و در حال حاضر واکسن و درمان مشخص ندارد و تنها راه تاخت و تاز این ویروس نادیده گرفتن و عادی سازی آن و همچنین عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی است.
وی گفت: هر زمان در دنیا این ویروس جدی گرفته شد، بیماری کاملاً تحت کنترل قرار گرفت، ولی به محض عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی، حالت جهش پیدا کرده است.
رئیسی با اشاره به اینکه در موج جدید کرونا، کشور ما و وزارت بهداشت برنامهای مشخص داشت، افزود: در خیز جدید کرونا رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از بندهای اصلی برنامه ستاد ملی مقابله با کرونا تشدید نظارت بر دستورالعملها و اعمال جرایم است، گفت: بیش از نیمی از مردم دستورالعملها را رعایت میکنند، ولی در قبال افرادی که شیوه نامهها را رعایت نمیکند باید فرآیندهایی را تعریف کنیم تا افراد ملزم به رعایت آن شوند مثل فعال سازی سیستم نوبت دهی در ادارات که موجب کاهش تجمعات خواهد شد.
رئیسی افزود: برای افرادی که دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمیکنند جرایم در نظر بگیریم و حتماً باید با اشد مجازات با آن برخورد کرد، چون مثل بمب ویروسی در جامعه هستند.
رئیسی با اشاره به اینکه باید از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنیم، گفت: زمانی که سفرها انجام میشود وزارت بهداشت هشدارهای لازم را میدهد.
وی با بیان اینکه نظارتهای مردمی هم اضافه خواهد شد افزود: برای تمامی اصناف در آینده نزدیک کد QR را تعریف میکنیم تا افراد با اسکن آن نسبت به عملکرد اصناف نظارت کنند.
رئیسی ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، انجام تستهای هدفمند به تعداد کافی است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: از هفته آینده با همکاری وزارت ارتباطات یک ردیابی هوشمند انجام خواهیم داد و همچنین از روز گذشته تمامی سیستمهای آزمایشگاهی کشور به هم متصل شدند و در تمام آزمایشگاههای خصوصی و دولتی افرادی که تست میدهند در پرونده الکترونیکی آنها ذخیره میشود و مراقب سلامت از مثبت شدن تعداد آنها مطلع میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۴۰ هزار تست کرونا در کشور انجام میشود.
رئیسی درباره تستهای سریع هم گفت: این تستها در حدود ۲۵ دقیقه جواب را مشخص میکند و حساسیت بسیار بالایی دارد و حدود ۳۰ میلیون از این تست را درخواست داریم. البته در کشور هم به سمت تولید این نوع تست حرکت کردهایم که در صورت تولید قیمت آن حدود ۳ دلار خواهد بود و در شرایطی که نمونه خارجی آن ۵ دلار است.
وی افزود: مراقب سلامت در صورت مثبت شدن تست افراد، در هفته اول چهار بار و در هفته دوم، ۲ بار با آنها تماس میگیریم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درباره تصمیم ستاد برای افراد سالمند و دارای بیماری زمینهای، گفت: حدود ۸۸ درصد از مرگ و میر در دنیا و کشور مربوط به افراد سالمند و دارای بیماری زمینهای است که در کشور یک جمعیت حدود ۱۱ میلیونی را تشکیل میدهند و باید این ۱۱ میلیون را تحت مراقبت قرار دهیم.
وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی به حدود ۵۸ درصد رسیده است، افزود: در نانواییها مشکل جدی داریم، ولی در ادارات دولتی شرایط بهتری را شاهد هستیم.
رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین شکایتهای نظارت مردمی از نانواییها است، ادامه داد: باشگاهها و سالنهای ورزشی، آرایشگاههای زنانه و مردانه و اغذیه فروشیها هم در ردیف بالاترین شکایتها در عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم هستند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: هر زمان که میزان رعایت شیوه نامهها در اوج خود به سر میبرد بیماری در پایینترین وضع خود است و همچنین زمانی که میزان رعایت کاهش پیدا میکند بیماری افزایش پیدا میکند. اگر تعداد تستها افزایش پیدا کند شمار مبتلایان هم بالاتر خواهد رفت.
رئیسی درباره برگزاری کلاسهای حضوری در بعضی از دانشگاهها، اظهار داشت: دستورالعمل مشخص برای مدارس و دانشگاهها ارائه کردیم و بسیاری از دانشگاهها در سراسر کشور به صورت غیر حضوری برگزاری میشود، ولی بعضی از رشتهها را نمیتوان غیر حضوری برگزار کرد که بستگی به فضای در اختیار دانشگاهها و نوع واحد درسی دارد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت الزامی برای غیر حضوری بودن دانشگاه نیست و اگر امکان برگزاری کلاسهای حضوری را دارند محدودیتی وجود ندارد.
رئیسی درباره موضوع موفق نبودن نقاهتگاهها در کشور، گفت: بسیاری از افراد از رفتن به نقاهتگاهها امتناع میکردند، چون فضای مناسبی نداشتند. در طرح جدیدی که برای گروه سالمند و آسیب پذیر در نظر گرفتیم از بسیج برای افرادی که در حال ایزوله هستند کمک گرفتیم و در کشور محدودیتی در تعداد بسیجی نداریم.
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