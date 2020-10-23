به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضی منش در جلسه شورای ترافیک شهرستان اسکو، اظهار داشت: پروژه آزاد راه تبریز- سهند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های استان، نقش بسیار مهمی در جهش توسعه سهند و کاهش بارترافیکی محور تبریز_آذرشهر خواهد داشت.

وی با بیان این‌که پروژه آزادراه تبریز_سهند در شرایط رکود در پروژه‌های عمرانی در سطح کشور به هیچ عنوان متوقف نشد، عنوان کرد: این پروژه به طور متوسط ماهانه بیش از سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نزدیک به ۵۳ درصد تملک مسیر در طول این ۲.۵ سال انجام گرفته است.

فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به عزم و اراده راسخ دولت در اتمام پروژه مهم آزاد راه تبریز_سهند با وجود تنگناهای مالی و شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه، گفت: آنان که امروز مغرضانه از تأخیر پروژه آزاد راه تبریز_سهند با وجود اتمام پروژه انتقاد می‌کنند، از اقدامات خود برای مردم سهند گزارش دهند.

رضی منش با بیان این‌که این پروژه با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شده است، تصریح کرد: سهم مشارکت دولت از پروژه فوق به طور کلی پرداخت شده و دلیل تأخیر در بهره برداری از این پروژه فقط افزایش ایمنی مسیر، نصب علائم عمودی و افقی، تابلوهای راهنمای مسیر، نیوجرسی، گاردریل و نیوجرسی‌ها بوده که این اقدامات با سرعت در حال اجرا است.

فرماندار شهرستان اسکو ادامه داد: در اجرای طرح ایمن سازی کلیه تقاطع‌های غیر مجاز ۷۰ متری مسدود و الزامات ایمن سازی از قبیل رنگ آمیزی جداول، علائم افقی و عمودی، تابلوهای راهنمای مسیر، ایستگاه‌های اتوبوس، ایمن سازی مسیرهای پیاده رو با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: اجرای پروژه کنار گذر سهند به طول ۱۷ کیلومتر از اولویت‌های بسیار مهم ترافیکی شهر جدید سهند است که در صورت عدم اجرای کنارگذر و بهره برداری از آزاد راه تبریز- سهند مشکلات ترافیکی به داخل شهر سهند کشیده خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسکو در پایان با تاکید بر لزوم ساماندهی بازارهای هفتگی در شهر جدید سهند، نقش این مراکز را در تنظیم بازار مهم ارزیابی کرد و گفت: محل تعیین شده برای ساماندهی بازار هفتگی و انتقال از میدان شهید باکری به محل جدید باید همزمان با بهره برداری از آزاد راه تبریز- سهند انجام بگیرد و زیرساخت‌های لازم در محل اجرا شود تا وقفه‌ای در تشکیل بازار هفتگی انجام نگیرد.