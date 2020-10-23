عباس سروری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فریضه عبادی-سیاسی نماز جمعه (امروز) ۲ آبان ماه مطابق هفته‌های گذشته به امامت حضرت آیت الله علما امام جمعه کرمانشاه و نماینده ولی فقیه در استان در مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: به مناسبت هفته نیروی انتظامی سردار علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه سخنران پیش از خطبه‌ها خواهد بود و گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی ارائه خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت قرمز شهر کرمانشاه در خصوص بیماری کرونا، تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری منحوس، لازم است کلیه نمازگزاران گرامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در صفوف نماز و مدت حضور در محل اقامه نماز را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: استفاده از ماسک، مهر و سجاده شخصی برای نمازگزار ضروری است.