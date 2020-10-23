به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس در یک هفته گذشته دو بار خبرساز شد. ابتدا یک فایل صوتی از رسول پناه منتشر شد که در آن علیه یحیی گل محمدی و شجاع خلیل زاده اظهاراتی را به زبان آورد. روز گذشته هم یک فیلم که به صورت مخفیانه از رسول پناه گرفته شده بود، رسانه‌ای شد و حاشیه بزرگی برای پرسپولیس ایجاد کرد.

رسول پناه در صحبت‌هایی که ظاهراً با تعدادی از هواداران پرسپولیس دارد، دلیل جدایی محسن ربیع خواه را بحث دلالی در پرسپولیس و مرتبط با مدیر برنامه یحیی گل محمدی عنوان کرد و مجدداً علیه شجاع خلیل زاده و مردم مازندران صحبت‌هایی را بر زبان آورد که بسیار بحث برانگیز و قابل انتقاد است.

بیژن ذوالفقارنسب سرمربی پیشین تیم ملی ایران و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی اش از این حواشی خودساخته رسول پناه برای پرسپولیس بعد از فینالیست شدن در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: در هر باشگاه بعد از یکسری مسابقات مهم چه نتایجش مثبت باشد چه منفی، اتفاقاتی رقم می‌خورد که حاشیه‌هایی را در پی دارد. تجربه ام می‌گوید بیش از ۸۰ درصد مباحث مثل یک راز در باشگاه می‌ماند و چالش‌ها، پشت درهای بسته حل می‌شود. یک مدیر باشگاه تلاش می‌کند که این قبیل اتفاقات به بیرون درز پیدا نکند و یا موقعی رسانه‌ای شود که چند ماه از آن گذشته باشد و اثر منفی روی تیم نگذارد.

ذوالفقارنسب افزود: رسول پناه به دلیل بی تجربگی، بی تدبیری و بی اطلاعی از فضای جبری ورزش و بخصوص فوتبال یکسری صحبت‌ها را انجام داد. شاید خیلی از حرف‌های او واقعی باشد ولی ضرورتی نداشت به بیرون سرایت کند و رسانه‌ای شود. ما همیشه تبعات این قبیل اتفاقات را می‌دهیم. همیشه تقابل‌هایی رخ می‌دهد که غیر ضروری است. به مجرد افشا شدن چنین مواردی، طرف مقابل انتظارش را نداشته است، واکنش بدتری نشان می‌دهد. بعضی از حواشی حاصل بی تدبیری کسانی است که به هر دلیلی الان صاحب اختیار هستند.

بیژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال و سرمربی پیشین تیم ملی ایران

وی خاطرنشان کرد: جمع کردن این حاشیه حالا سخت شده است. در صورتی که بیان کردن آن پشت درهای بسته و بدون ضبط کردن صدا در جلسات خصوصی می‌توانست مشکلات را حل کند. رسول پناه باید صبوری بیشتری به خرج می‌داد. حتی اگر او مورد اتهام است باید با ادبیات و فرهنگ دیگری صحبت می‌کرد.

کارشناس فوتبال ایران در خصوص ادعای رسول پناه مبنی بر جدایی محسن ربیع خواه از پرسپولیس به خاطر مدیر برنامه یحیی گل محمدی و مطرح شدن بحث دلالی در این تیم، گفت: در این فضای حساس که فیفا با کوچک‌ترین مشکل پنجره نقل و انتقالات باشگاه را می‌بندد، یک مدیر در این سطح باید عاقلانه و باتجربه‌تر عمل و با احتیاط بیشتری صحبت کند. باید بگویم در کنار تمام باشگاه‌ها حتی در لیگ دسته دوم و سوم هم یکی دو ای جنت حضور دارند. این چیزی است که مدیریت و باشگاه باید به نحو احسن از آن استفاده کند.

ذوالفقارنسب ادامه داد: متاسفانه حضور این ای جنت‌ها در کنار باشگاه‌هایی که عاری از تجربه و فرهنگ ورزشی هستند، سوء استفاده به بار می‌آورد. باشگاهی که استقلال فکری دارد، می‌تواند از یک ای جنت در کنار خود به صورت تخصصی استفاده کند ولی به صورت مشخص، کنترل شده و شفاف. در تمام دنیا هستند شرکت‌هایی که در کنار باشگاه‌ها فعالیت ای جنتی انجام می‌دهند و هر دو طرف منتفع می‌شوند ولی ما فقط پنهان کاری بلد هستیم و در نهایت همه چیز به ضرر باشگاه تمام می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا رسول پناه با این حواشی ایجاد شده مدیرعامل باقی می‌ماند؟ اظهار کرد: نمی دانم. در ورزش ما تصمیم گیری ها در اتاق بسته و بر اساس روابط صورت می‌گیرد نه کار کارشناسی و گروهی. یک روز از یک نفر خوششان می‌آید و آن‌را به عرش می‌رسانند. یک روز همان فرد را به زیر فرش می‌کشانند.

کارشناس فوتبال ایران در پایان در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر می‌کنید رسول پناه با این اظهارات صلاحیت مدیریت در پرسپولیس را دارد؟» گفت: نمی دانم چه کسانی در لیست وزارت ورزش برای مدیریت باشگاه هستند ولی فراموش نکنیم رسول پناه در یک مقطع خوب کار کرد. حالا اینکه تحت چه شرایطی کنترلش را از دست داده و این حرف‌ها را زده است، نمی دانم. در هر صورت او بی تجربگی کرد.