تامین اجتماعی هدف و ابزار توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی ، ضمن اعلام این مطلب افزود: تعداد مستمری بگیران این سازمان در استان مرکزی تا پایان سال 85 در مقایسه با سال ماقبل آن ، بیش از 11 درصد افزایش یافت و به 26 هزار و 642 نفر رسید.

وی تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی را سازوکاری کار آمد در جوامع امروزین برای به حداقل رساندن دغدغه های اقتصادی واجتماعی کارگران توصیف کرد و گفت: تامین اجتماعی در جهان امروز هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است؛ به این معنا که کشورهای توسعه یافته ، عموما از نظام جامع و کار آمد تامین اجتماعی برخوردار هستند و در کنار آن ، شتاب حرکت به سمت توسعه یافتگی نیز در جوامعی که تامین اجتماعی قوی تری دارند ، بیشتر است.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی ، در عین حال افزود: وجود یک نظام جامع و کامل بیمه های اجتماعی ، تضمین کننده کار آمدی نیروی انسانی در محیط های کار است و با به حداقل رساندن چالشهای فکری کارگران ، باعث افزایش بهره وری آنان می شود. به همین سبب در جوامع مدرن امروزی ، دولتها و کارفرمایان سعی می کنند با تقویت نظام بیمه اجتماعی ، کلیه شاغلان را زیر پوشش آن قرار دهند.

وی با اشاره به پرداخت بیش از 850 میلیارد ریال بابت تعهدات بلند مدت به مستمری بگیران این استان در سال گذشته ، افزود: این مبلغ بابت حقوق و مزایای پرداختی به بازنشستگان ، از کار افتادگان ، بازماندگان و کمک های جانبی به آنها از جمله حق اولاد ، عیدی ، بن ، حق مسکن و سنوات مستمری بگیران پرداخت شده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در مجموع 371 هزار و 299 فقره دفترچه بیمه تامین اجتماعی در شعب این استان برای بیمه شدگان مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان صادر شد که در مقایسه با سال قبل از آن (84) دو درصد رشد داشت.

وی تصریح کرد: تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در استان مرکزی در پایان سال گذشته به 40 هزار و 22 نفر رسید که در مجموع 80 میلیارد و 740 میلیون ریال به عنوان مقرری به آنان پرداخت شد که افزایشی 61 درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.

طهماسبی به میزان پرداختی بابت تعهدات قانونی کوتاه مدت این استان اشاره کرد و گفت: 48 میلیارد و 484 میلیون ریال بابت کمک هزینه بیماری، شامل غرامت دستمزد ناشی از کار و غیر کار، ازدواج، بارداری ، کفن و دفن ، اروتز و پروتز پرداخت شده است که این رقم پرداختی نسبت به سال 84 بیش از 68 درصد افزایش داشته است.