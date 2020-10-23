اجرای طرح تربیت «بلد محلی» به صورت پایلوت در ۲ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی صبح جمعه در مراسم افتتاحیه مسیر سبز کوهستان (قله سماموس) در فرمانداری رودسر با اشاره به اینکه پس از ثبت این کوه همکاری‌های بسیاری در ثبت قرارگاه‌های کوهستانی فدراسیون انجام گرفته است، اظهار کرد: طرحی سیمرغ کوه‌های ایران از چهار سال پیش در فدراسیون کوهنوردی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف توسعه گردشگری و ورزشی در دامنه کوهستان آغاز شده است، افزود: با اقتباس از منطق الطیر عطار ۳۰ قله مرتفع در ۳۰ استان کشور را تبدیل در این طرح به عنوان سیمرغ نامگذاری کند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی با اشاره به اینکه کوه سماموس یکی از این ۳۱ قله است، گفت: در این مدت بیشترین صعود به نسبت با ورود گردشگر به قله سماموس در مقایسه با سایر نقاط کشور شاهد بوده است.

وی به برخی از دغدغه‌های مجمع هیئت کوهنوردی اشاره و تصریح کرد: بیشتر صعودها به قله سماموس از سمت استان مازندران انجام می‌شود و آن هدف اصلی که فدراسیون دارد تحت شعاع قرار گرفته است.

زارعی در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز شاهد یک مسیر سبز و ایمن در سماموس از سمت گیلان و جواهر دشت هستیم، گفت: امیدواریم با تبلیغات مناسب و با ساخت خانه کوهنوردی به امرار معاش بیشتر جامعه محلی کمک کنیم.

وی از جمله طرح‌های دیگر فدراسیون در این راه را تربیت بلدها و امدادگر محلی، آموزش کوهنوردی روستایی با رویکرد کمک به اقتصاد جامعه محلی با همکاری هلال احمر کشور عنوان کرد و ادامه داد: طرح بلد محلی در دو استان به صورت پایلوت اجرا شده است.