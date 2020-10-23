خاکستر درگذشتگان خود را در خانه نگاهداری نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف برودریک پابیلیو سرپرست امور کلیسای کاتولیک مانیل در اندونزی گفت: کوزههای محتوی خاکستر مردگان باید در محلهای مقدس چون مکانهای عبادی و یا قبرستانها نگاهداری شوند.
اسقف مانیل ضمن تقبیح نگاهداری دایمی خاکسترها در منازل، افزود: این اقدام ممکن است در غیبت بستگان و نزدیکان موجب هتک حرمت متوفی شود.
اسقف پابیلیو که در خصوص افزایش تعداد قربانیان بیماری «کرونا» که اجساد آنان سوزانده میشود، سخن میگفت ادامه داد: مکانهای عبادی مانند کلیساها جای مناسبی برای نگاهداری ظروف حاوی خاکسترهای درگذشتگان است. واتیکان هم در سال ۲۰۱۶ میلادی مجوز سوزاندن اجساد درگذشتگان را برای بازماندگان که مایل به این اقدام هستند، صادر کرد اما پخش کردن این خاکسترها و یا نگاهداری دائمی در منازل را جایز ندانست.
ملاحظات
کاتولیکهای فیلیپین که بالغ بر هشتاد درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند در دو دهه گذشته حتی قبل از صدور مجوز سوزاندن اجساد درگذشتگان از سوی واتیکان، به این اقدام رو آورده بودند. افزایش جمعیت این کشور که در حال حاضر به مرز بیش از ۱۱۰ میلیون نفر رسیده است و مشکلات موجود در تدفین درگذشتگان از جمله گرانی زمین، کمبود و شلوغی قبرستانها، باعث شده است دیوارهایی برای چیدن تابوتها با فاصله کوتاهی از یکدیگر و تا قریب به هشت الی ۱۰ طبقه ساخته شوند که کفاف تدفین درگذشتگان را نمیدهد، مضافا بر این که شلوغی خیابانها و بارش بارانهای موسمی که مراسم حمل تابوتها به محلهای تدفین را پس از نگاهداری یک هفتهای در منازل یا نزدیکترین کلیسا همواره مردم این کشور با مشکلات فراوانی روبهرو کرده است و توصیههای مکرر دولت مبنی بر خودداری از ازدحام در شرایط فعلی کرونا، عامل رواج سوزاندن اجساد و تحویل گرفتن خاکستر آنان از مراکز امحاء اجساد شده است.
در حال حاضر بیماران مسیحی که به واسطه ابتلا به کوید – ۱۹ جان خود را از دست میدهند به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری توسط دولت و برخی از بیمارستانها سوزانده شده و تنها خاکستر آنها به نزدیکان داده میشود، لذا صدور دستور جدید کلیسای کاتولیک فیلیپین پیرو مجوزی است که واتیکان صادر کرده است.
موضوع تدفین مردگان چه مسلمان و چه مسیحی در بسیاری از نقاط فیلیپین از جمله مانیل جزو مشکلات مردم و شهرداریها است. اخیرا شهرداری کلان شهر مانیل با هماهنگی کمیسیون مسلمانان نسبت به تهیه زمین و ساخت قبرستان برای مسلمانان اقدام کرده است.
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