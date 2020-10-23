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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۳۴

در مناطق ۱۰ گانه آمایشی؛

آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

آزمون مرحله دوم انفرادی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق دهگانه آمایشی سراسر کشور ۱۵ آبان ماه ۹۹ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیمات گرفته شده در کمیته فنی دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی، مقرر شد به منظور رفاه حال داوطلبان آزمون مرحله دوم انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی قطب مناطق دهگانه آمایشی سراسر کشور برگزار شود.

دانشجویان برگزیده مرحله اول دوازدهمین المپیاد علمی پزشکی کشور می توانند در آزمون مرحله دوم انفرادی المپیاد در دانشگاه های علوم پزشکی قطب مناطق دهگانه آمایشی سراسر کشور شرکت کنند. 

آزمون انفرادی مرحله دوم دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹ و در ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، اصفهان، کرمان، مشهد و ایران برگزار خواهد شد.

داوطلبان برگزیده مرحله اول می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را از روز شنبه ۱۰ آبان تا ساعت ظهر روز دوشنبه ۱۲ آبان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند.

کد مطلب 5054590

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