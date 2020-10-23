مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حقگویان پیش ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: حمایت از توسعه ورزش و کشف استعدادهای ورزشی در اولویت برنامه‌های این اداره کل است.

مدیرکل ورزش و جوانان قشم با قدردانی از، رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی منطقه آزاد قشم، عوامل اجرایی وشرکت کنندگان در این دوره ازمسابقات افزود: تلاش خواهیم کرد با همراهی هیئت‌ها در راستای توسعه ورزش و فعالیت‌های ورزشی گام برداریم. بی شک توسعه این فعالیت‌ها به سلامت عمومی جامعه منجر خواهد شد.

جواد فیضی رئیس هیئت موتورسواری واتومبیلرانی قشم در حاشیه این مسابقات با اشاره به حمایت منطقه آزاد قشم و همراهی داوران و عوامل اجرایی گفت: این دوره از مسابقات در پنج کلاس آزاد، بانوان، کلاس ۱۳۰۰ سی سی، ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی و ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ سی سی با شرکت ۵۰ نفر از ورزشکاران این رشته برگزار شد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری قشم نتایج اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی تحت حمایت منطقه آزاد قشم را اعلام کرد و افزود: در کلاس آزاد، احسان رستگار، هادی عبدلی و آرش بامری، در کلاس ۱۳۰۰ آقایان احسان رستگار، سهیل محمدی نژاد و علیرضا ازم، در کلاس ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ آقایان کامیار فیضی، ابراهیم اعتمادی و سجاد رجبی، در کلاس ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ آقایان شایان محمد صالحی، احسان رستگار و هادی عبدلی و در مسابقات بانوان نیز نعیمه خدری، عسل اخلاقی و فرنوش امیری زاده به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را بدست آوردند.

فیضی در پایان از حمایت‌های مدیر عامل و مدیر کل ورزش و جوانان قدردانی کرد و گفت: جا دارد از عوامل اجرایی و داوران این دوره از مسابقات آقایان حسین روحی، ساسان اوجانی، وحید محمد زاده، سید مصطفی قدسی، سید امیر حسین قدسی، سید علی رضا قدسی، حمید نصاری مقدم، مهران کمالیان، آرمان شکر گزار وآروین نهضد اخلاق مفرد که در برگزاری مطلوب مسابقات نهایت همکاری را معمول داشتند تشکر قدردانی کنم.