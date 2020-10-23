تقویت زیر ساخت های ورزشی در منطقه جواهر دشت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری پیش از ظهر جمعه در همایش و افتتاحیه مسیر سبز کوهستان (قله سماموس) با اشاره به ظرفیتهای رودسر، اظهار کرد: وجود استعدادهای ورزشی در این شهرستان یک نمونه از ظرفیتهای رودسر است.
وی با بیان اینکه رودسر از نظر منابع طبیعی و خدادادی نیز غنی است، گفت: قله سماموس از ظرفیتها طبیعی شهرستان رودسر محسوب میشود که باید در حوزه ورزشی از آن بهره گیری شود.
نماینده رودسر و املش در مجلس با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در زمینه کوهنوردی در منطقه جواهر دشت، افزود: انتظار میرود که مسئولان زمینه تقویت ظرفیت و امکانات جواهر دشت فراهم کرده تا ورزشکاران بتوانند از موهبتهای این منطقه طبیعی و گردشگری و ورزشی استفاده کنند.
قله سماموس هویت شهرستان رودسر است
فرماندار رودسر نیز در ادامه این جلسه سماموس را هویت این شهرستان عنوان و بیان کرد: باید بتوانیم از این پتانسیل طبیعی و زیبا با ایجاد زیرساختهای مناسب به بهترین شکل استفاده کنیم.
محمد مهدی مظفری با اشاره به اینکه باید در کنار بهره گیری از طرحهای طبیعت گردی و ورزشی از منابع طبیعی و محیط زیست نیز حفاظت شود، گفت: برنامه ریزی درست در این زمینه اهمیت بسیاری دارد.
نظر شما