تمدید محدودیت های کرونایی به مدت یک هفته دیگر در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، متن اطلاعیه ستاد استانی مبارزه با کرونا به شرح زیر است: در پی تشدید وضعیت کرونا در مناطق مختلف استان بنا به پیشنهاد ستاد استانی و تأیید ستاد ملی کرونا محدودیتهای ایجاد شده به مدت یک هفته دیگر تمدید میشود.
بر این اساس، محدودیتها به شرح ذیل اعلام میشود:
تمامی مدارس در مناطق قرمز و نارنجی استان به مدت یک هفته دیگر به شکل مجازی و غیر حضوری دایر است، مدارس شبانه روزی، دانشگاهها، حوزههای علمیه، آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبانسراها و سایر آموزشگاهها، کتابخانه ها، استخرهای سرپوشیده، تئاتر و مراکز مشابه، موزهها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی، باشگاههای ورزشی و بدنسازی، ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه و چایخانهها، شهربازی، آرامستان ها و… از دیگر مصادیق محدودیت تعطیل یک هفتهای در مناطق قرمز و نارنجی استان است.
همچنین برگزاری همایشها، مراسمات و گردهماییها در قالبهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و … چاپ، نصب و تبلیغ اعلامیه ترحیم در مکانهای عمومی و فضای مجازی ممنوع است.
همه دستگاههای دولتی و غیردولتی موظف هستند به افراد دارای علائم بیماری کرونا یا شبیه به آن برای عدم حضور در سر کار همکاری کنند.
مناطق قرمز استان شامل ایلام، ایوان، چرداول، دره شهر و ملکشاهی است.
مناطق نارنجی استان نیز شامل دهلران، سیروان و مهران است.
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