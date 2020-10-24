به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه الکترونیکی گزارش پژوهش «مطالعه جامعهشناختی بیتفاوتی اجتماعی در ایران» با تقسیمبندی حوزههای کلی اخلاق اجتماعی به اخلاق همبستگی (شامل مدارا، اعتماد و مشارکت اجتماعی، بیتفاوتی، سرمایه اجتماعی، همدلی و نوعدوستی، فردگرایی و جمعگرایی، خودخواهی و دگرخواهی)، اخلاق صداقت (شامل دروغ، ریا)، اخلاق جنسی (شامل مناسبات جنسی، خیانت؛ عشق و خانواده و ارتباطات دوستی میان همجنسان و هر دو جنس)، اخلاق حرفهای (شامل اخلاق علم و اخلاق کار و اخلاق اصناف و اخلاق اقتصادی، ارتشا و تقلب و فرار از مالیات) و آسیبهای اجتماعی و جرایم (شامل خشونت، دزدی، قتل، سوءمصرف مواد، نزاع)، به مطالعه مورد اول یعنی اخلاق همبستگی در ایران پرداخته که بیتفاوتی اجتماعی نیز ذیل آن مقولهبندی شده است.
این مطالعه میکوشد از خلال یادداشتهای تحلیلی– تفسیری محققان و متخصصان مربوطه، به نوعی توصیف و تفسیر در خصوص بیتفاوتی اجتماعی در ایران معاصر دست بزند. نگاهی به تاریخچۀ آن بیندازد و تحولاتش را در صد سال اخیر معرفی نماید، از خلال مطالعات تجربی انجام شده وضعیت فعلی آنرا در جامعه توصیف کند، همبستگی و همراهی آن را با دیگر متغیرهای اجتماعی زمینهای و ساختاری به تصویر بکشد، و در نهایت پیامدهای اجتماعی– سیاسی آن را توضیح و در صورت لزوم راهکارهایی را ارائه دهد.
به همین منظور، «یک مدل مفهومی برای تحلیل برساخت بیتفاوتی در مورد محیط زیست در ایران (گیتی خزاعی)»، «بیتفاوتی عمومی در مواجهه با فساد (ابراهیم حاجیانی)» و «دینداری و بیتفاوتی اجتماعی (رضا کلاهی)» و سخنرانیهای فاطمه صادقی، غلامرضا غفاری، رضا کلاهی و یاسر باقری در نشستهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسندگان در این تحقیق، برای انتخاب مقالات و تحقیقاتی که این متن براساس آنها نوشته شده، به معیارهایی چون داشتن ایدۀ اصیل، غیرتکراری و بکر، ارائهی نتایج به صورت شفاف و قابل اندازهگیری، بیان مشخصات دقیق نمونه و جامعۀ آماری، یافتهی خلاقانه و تازه و پارهای موارد دیگر اشاره کردهاند.
پژوهشگران در این مجموعه راهکارهای ارائهشده نویسندگان مقالات مختلف جهت کاهش بیتفاوتیهای اجتماعی را در سطوح «ارزشها و تفکر»، «کنش»، «نهاد سیاست» و «سطح جامعه»، جمعبندی کرده که بسط ایدۀ شهروند مسئول، آگاه کردن مردم به حقوقشان، کاهش هزینههای کنش مسئولانه و افزایش فواید آن، اصلاح ساختارهای فسادآور، شفاف کردن سیاست برای از رونق افتادن صنعت انکار و تشکیل و تشویق گروهبندیهای منسجم و پایدار ازجمله آنها هستند.
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