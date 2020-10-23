به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «پرسش گری سقراط» نوشته و ترجمه علی صاحبی در قالب نشست هفتگی شهر کتاب، سه شنبه ۶ آبان در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
یکی از ویژگیهای اساسی شناختدرمانی پرسشگری سقراطی است. درمانگر با طرح سوالهای دقیق افراد را به جستجوی راهحلها و انتخابهای جدید هدایت میکند. پرسشگری سقراطی فرد را از ذهنیت خودآیند به سمت ذهنیت پرسشگر سوق میدهد تا بتواند به ارزیابی عینیتر و دقیقتر از عقاید و باورهای خود بپردازد.
کتاب پرسشگری سقراطی در رواندرمانی و مشاوره اثری است به تالیف و ترجمه علی صاحبی که در جهت پرورش هنر و مهارت پرسشگری نگارش شده و توسط انتشارات اسبار به چاپ رسیده است.
درمانگر با دستیابی به این مهارت قادر میشود که مراجع خود را بهسوی کشف و برگزیدن راه کارهای نو برای مشکلاتش سوق دهد و از مزایای پرسشگری سقراطی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مداخله بهرهمند شود.
نشست هفتگی شهرکتاب در روز سهشنبه ششم آبان ساعت ۱۱صبح به نقد و بررسی کتاب پرسشگری سقراطی اختصاص دارد که با حضور دکتر حسین محمودی و دکترعلی صاحبی به صورت مجازی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند این نشست را از اینستاگرام این مرکز به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter بهطور مستقیم پیگیری کنند.
نظر شما