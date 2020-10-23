به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران صدا و چند رسانه‌ای رادیو، به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع، ایران صدا برنامه‌هایی را برای مخاطبان خود تهیه و تولید کرده است.

پایگاه کتاب گویا

این پایگاه، کتاب گویای انسان ۲۵۰ ساله را که مجموعه سخنرانی‌های مقام معظم رهبری است منتشر کرده است. ایشان در این کتاب عمر ۱۱ تن از امامان معصوم را یک انسان ۲۵۰ ساله می‌دانند که در وهله اول باعث ساختن یک جامعه اسلامی و در مرحله بعدی باعث ساخت یک انسان متعالی و کامل می‌شود را توصیف می‌کنند.

پایگاه کتاب گویای ایران صدا همچنین داستان زندگی پیامبر اسلام پیش از تولد تا بعد از رحلت ایشان را در قالب مجموعه «از سرزمین نور» با هنرمندی جمعی از گویندگان و دوبلورهای پیشکسوت صدا و سیما منتشر کرده است.

پایگاه کودک

این پایگاه سه ویژه برنامه با استفاده از شخصیت‌های تلویزیونی را برای مناسبت‌های پیش رو آماده کرده است.

نمایش «شنل قرمزی و کرونا» که به موضوع سلامت و نحوه پیشگیری از کرونا می‌پردازد را با حضور ساناز سماواتی و جمعی دیگر از بازیگران صدا و سیما تهیه و منتشر کرده است. همچنین این پایگاه نمایش ویژه «چوبی شرور در سیاره سبز» را که مسایل محیط زیستی و حفظ جنگل‌ها و طبیعت می‌پردازد را به تهیه کنندگی هومن حسین نژاد تولید کرده است. ماجرای «سحرآمیز حسنی» نیز نام نمایش دیگری است که این پایگاه به مناسبت ایام پیش رو آماده و منتشر کرده است. هر سه ویژه برنامه پایگاه کودک ایران صدا توسط بازیگران و هنرمندان صدا و سیما تهیه شده است.

پایگاه موسیقی

پایگاه موسیقی ایران صدا یک پادکست ویژه را به مناسبت هفته وحدت تهیه و منتشر خواهد کرد. این پایگاه همچنین به مناسبت میلاد امام زمان (عج) و ۱۳ آبان نیز پادکست‌های مختلف و متنوعی را با حال و هوای هر کدام تولید خواهد کرد.

پایگاه مداحی

پایگاه مداحی و نغمه‌های ایران صدا در مناسبت‌های پیش رو در ماه ربیع الاول مدایح متنوع را در رثای امام حسن عسگری (ع) و همچنین دسترسی به دعای فرج و قطعات تواشیح و آوازهای عرفانی همزمان با آغاز ولایت امام زمان (عج) و در هفته وحدت نیز بارگذاری مدایح مختلف در ثنای حضرت رسول و ابتهالاتی در مدح پیامبر اکرم (ص) و زیارت حضرت رسول از بعید با مداحی دعاخوانان مختلف و قطعاتی را نیز به مناسبت ولادت امام جعفر صادق (ع) را نیز تهیه و منتشر کرده است.

پایگاه سخنرانی

این پایگاه سخنرانی‌های مربوط به سیره و زندگانی پیامبر (ص) و امام صادق (ع)، شرح احادیثی از ایشان، وظایف ما نسبت به پیامبر از خطبایی چون آیت الله میرباقری، آیت الله نظری منفرد، رفیعی، شهید مطهری، استاد حسینی قمی و فرحزاد را بارگذاری کرده است.