ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به همه سبزپوشان حامی امنیت اظهار داشت: از سبزپوشان حافظ امنیت در کلانتری ۱۱ شهید قدوسی که زحمات فراوان می کشند نیز تشکر میکنم، هر چند از لحاظ امکانات و محدودیتها، مشکلات متعددی دارند ولی توانسته اند خدمات شایانی را به مردم شریف منطقه خیرآباد ارائه دهند.
وی افزود: یکی از دغدغهها و مشکلاتی که منطقه خیرآباد با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیت بالایی که دارد نبود کلانتری مستقل در این منطقه میباشد و امید است این مهم مورد توجه ویژه مسؤولین قرار گیرد و این آرزوی دیرینه و به جای مردم منطقه خیرآباد برآورده و محقق شود.
امام جمعه خیرآباد گفت: امروز یکی از مقولههایی که دشمن در صدد آن است، ایجاد ناامنی در سطح کشور است چه ناامنیهایی که از خارج از کشور انجام میپذیرد و چه ناامنیهایی که متأسفانه به واسطه اراذل و اوباش در کشور صورت میگیرد و فضای روانی جامعه را ملتهب میکنند.
طزری بیان کرد: یکی از نهادها و گروههایی که حامی امنیت است و این امنیت را تأمین میکند عزیزان و خدمت گذاران همه ما در نیروی انتظامی هستند هرچند در بعضی از جاها نیروی انتظامی باید در آخر کار باشد منتهی امروز ما شاهد آن هستیم که نیروی انتظامی در صدر جدول قرار میگیرد و در مسائل مختلفی که به وجود آمده نیروی انتظامی نشان داده است که میتواند خوب عمل کند و دشمن هم متأسفانه به دنبال این است که مردم را نسبت به این نیروی خدوم ناامید کند.
وی ادامه داد: اینکه نیروی انتظامی موفق بوده به این معنا نیست که تمام مشکلات و گرفتاریها و اراذل و اوباش و سرقتها صددرصد برطرف شده، اگر نگاهی به آمار جهانی بیانداریم نسبت به کارهایی که صورت گرفته، کشور ما یکی از کشورهای میباشد که در رده بالا از لحاظ امنیتی قرار دارد و از نیروهای خدوم و ولایی و با ایمانی در نیروی انتظامی بهره مند است.
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