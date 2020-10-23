به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی محمد حکیمیان در مراسم آغاز به کار کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی که به صورت وبیناری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد، گفت: علوم انسانی با تبادل نظر و ارتقا دادن به گامهای علمای پیشین میتواند حیات داشته باشد.
حجت الاسلام دکتر حکیمیان با اشاره به اینکه تأسیس پژوهشگاه حاصل تلاش و تفکر حضرت امام خمینی (ره) برای وحدت حوزه و دانشگاه بود گفت: این پژوهشگاه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۴ پژوهشکده در حوزه علوم انسانی فعالیت میکند.
رئیس کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با تأکید بر اینکه پژوهشگاه در راستای خلق علوم انسانی اسلامی فعالیت میکند گفت: خوشبختانه انتشار بیش از ۵۴۰ عنوان کتاب که ۱۵۴ عنوان آن در سطوح عالی دانشگاهی تدریس میشود و ۲۵۰ عنوان آن نیز منبع اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد است نشانههایی از این فعالیت است.
حجت الاسلام حکیمیان با بیان اینکه علوم انسانی باید توانایی حل مساله داشته باشد گفت: برای همین در حوزه روان شناسی با راه اندازی یک کلینیک تخصصی توانایی خدمت رسانی به ۱۴۰ هزار ساکن شهر پردیسان را داریم و ۱۲ نوع کارگاه آموزشی برای اساتید و نخبگان حوزه روان شناسی راه اندازی کرده و مدرک رسمی میدهیم.
وی ضمن اشاره به راه اندازی یک مجموعه راهبردی برای رفع معضل اعتیاد و طلاق با کمک استانداری و پارک علم و فناوری استان هرمزگان گفت: در استان قم نیز با راه اندازی یک دفتر تسهیل گری، ۲۵ هزار نفر از اهالی منطقه امین آباد قم میتوانند مسائل حاد اجتماعی و خانوادگی خود را در این دفتر حل و فصل کنند.
رئیس کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با تاکید بر اینکه تبادل نظریات در عرصه بین المللی در حوزه علوم انسانی یک ضرورت مهم است گفت: اگر امروز انقلاب اسلامی ایران میتواند در مقابل استکبار جهانی قد علم کند و با زورگویی مقابله کند با تکیه بر آیات و روایات و تمسک به آیه شریفه ۶۹ سوره مبارکه عنکبوت: «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» است.
وی با بیان اینکه قرآن به ما یاد میدهد با قرار گرفتن در مسیر الهی میتوانیم به معرفت کمال گرا دست پیدا کنیم گفت: امروز عقلای عالم ایران اسلامی را ستایش میکنند و نباید تحت تأثیر سیاه نمایی عدهای از رسانههای غربی قرار بگیریم.
حجت الاسلام حکیمیان با تاکید بر اینکه برگزاری همایش بین المللی های در حوزه نقش معرفت دینی در علوم انسانی به اشاعه و ارتقای ارزشهای دینی در جهان اسلام کمک میکند گفت: اسلام به ما یاد داده است که حضور در اجتماع و توجه به جماعت میتواند مسلمانان را قوی و ما را در مقابل استکبار جهانی مقاوم کند.
کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی؛ از گفتگو تا تأسیس علم دینی تا ۷ آبان ماه با برگزاری ۵ پنل تخصصی با حضور ۲۹ سخنران داخلی و خارجی به صورت وبیناری در حال برگزاری است و علاقه مندان میتوانند از طریق سایت http://rihu.ac.ir/fa لینکهای ارتباطی و فهرست کامل پنلهای تخصصی کنفرانس را دریافت کنند.
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