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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸

نماینده ولی فقیه در مازندران:

برخی ناکارآمدی ها فشارهای اقتصادی را مضاعف کرده است

برخی ناکارآمدی ها فشارهای اقتصادی را مضاعف کرده است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه دشمن تمام توان را بر فشارهای اقتصادی قرارداده است، گفت: برخی ناکارآمدی ها نیز این فشار را مضاعف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و سالروز آغاز امامت حضرت صاحب الزمان (عج)، درپیش بودن هفته وحدت را نیز گرامی داشت.

وی با تقدیر از تلاش‌های سربازان امام زمان (عج) و خادمان حوزه امنیت به فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و، ت: دشمنان با تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه ابزارها برای رسیدن به اهداف بهره می‌گیرند.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی براینکه حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی‌توان شنید، گفت: دشمنان درتلاش هستند تا جریان انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از حرم را تحریف کنند.

آیت الله محمدی با عنوان اینکه تحریف خطری جدی محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر دشمن تمام توان خود را روی فشار اقتصادی قرار داده است ومتاسفانه با ناکارآمدی‌ها و تعمدها در داخل این فشارها مضاعف شده است.

انقاد از افسارگسیختگی و رهایی نظارت بر نرخ اجناس

وی بانتقاد از افسارگسیختگی و رهایی در حوزه نظارت بر نرخ اجناس و ارزاق کالا یادآور شد: این فشارهای اقتصادی خواست دشمن است و در این شرایط برخی‌ها از روی تعمد و جهل حرف‌هایی می‌زنند که نوعی تحریف است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تحریف شیعه و علما از سوی برخی از علمای شیعی انگلیسی نظیر فردی به نام سید کمال حیدری تصریح کرد: این شخص شیعه و علمای شیعه را تحریف کرده است و در کنار آن مفتی و سنی آمریکایی نیز حرف‌های این عالم شیعی انگلیسی را تأیید می‌کند.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه همه مذاهب و برادران دینی ما مسلمان و پاک هستند، افزود: خرید و فروش با برادران دینی اهل سنت همانند شیعی انجام می‌شود و دست وحدت را به سوی علمای اهل سنت و برادران اهل تسنن دراز می‌کنیم.

وی با عنوان اینکه دشمنان می‌خواهند با تحریف‌ها نگاه‌ها را به همدیگر منفی کنند، یادآور شد: برخی‌ها تلاش می‌کنند تا اسلام انقلاب اسلامی را جعلی نشان دهند و این نیز از توطئه دشمنان به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه جریان انقلابی باید پویا وز نده باشد و تحریف‌ها را برملا کند، گفت: نباید برابر این تحریف‌ها ساکت بود و باید اشتباهات را تبیین کنیم و محافظه کار و عافیت طلب نباشیم و برای حفظ وحدت نیز تلاش کنیم.

کد مطلب 5054650

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