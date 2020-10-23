برخی ناکارآمدی ها فشارهای اقتصادی را مضاعف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و سالروز آغاز امامت حضرت صاحب الزمان (عج)، درپیش بودن هفته وحدت را نیز گرامی داشت.

وی با تقدیر از تلاش‌های سربازان امام زمان (عج) و خادمان حوزه امنیت به فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و، ت: دشمنان با تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه ابزارها برای رسیدن به اهداف بهره می‌گیرند.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی براینکه حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی‌توان شنید، گفت: دشمنان درتلاش هستند تا جریان انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از حرم را تحریف کنند.

آیت الله محمدی با عنوان اینکه تحریف خطری جدی محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر دشمن تمام توان خود را روی فشار اقتصادی قرار داده است ومتاسفانه با ناکارآمدی‌ها و تعمدها در داخل این فشارها مضاعف شده است.

انقاد از افسارگسیختگی و رهایی نظارت بر نرخ اجناس

وی بانتقاد از افسارگسیختگی و رهایی در حوزه نظارت بر نرخ اجناس و ارزاق کالا یادآور شد: این فشارهای اقتصادی خواست دشمن است و در این شرایط برخی‌ها از روی تعمد و جهل حرف‌هایی می‌زنند که نوعی تحریف است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تحریف شیعه و علما از سوی برخی از علمای شیعی انگلیسی نظیر فردی به نام سید کمال حیدری تصریح کرد: این شخص شیعه و علمای شیعه را تحریف کرده است و در کنار آن مفتی و سنی آمریکایی نیز حرف‌های این عالم شیعی انگلیسی را تأیید می‌کند.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه همه مذاهب و برادران دینی ما مسلمان و پاک هستند، افزود: خرید و فروش با برادران دینی اهل سنت همانند شیعی انجام می‌شود و دست وحدت را به سوی علمای اهل سنت و برادران اهل تسنن دراز می‌کنیم.

وی با عنوان اینکه دشمنان می‌خواهند با تحریف‌ها نگاه‌ها را به همدیگر منفی کنند، یادآور شد: برخی‌ها تلاش می‌کنند تا اسلام انقلاب اسلامی را جعلی نشان دهند و این نیز از توطئه دشمنان به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه جریان انقلابی باید پویا وز نده باشد و تحریف‌ها را برملا کند، گفت: نباید برابر این تحریف‌ها ساکت بود و باید اشتباهات را تبیین کنیم و محافظه کار و عافیت طلب نباشیم و برای حفظ وحدت نیز تلاش کنیم.