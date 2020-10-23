نان و غلات ۵۲.۶ درصد از سال گذشته گران تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تورم مهر ماه را اعلام کرد که بر اساس آن تورم نقطه‌ای نان و غلات با تورم نقطه‌ای ۵۲.۶ مواجه شد که بیشترین نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به خود اختصاص داده است. تورم نقطه‌ای به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. این رقم برای خانوار شهری ۵۰.۷ درصد و برای خانوار روستایی ۵۸.۹ درصد بوده است.

به عبارتی دیگر در مهر ۹۹ روستاییان کشور برای تهیه نان و غلات ۵۸.۹ درصد بیشتر از مهر ۹۸ هزینه کرده‌اند. خانوار شهری نیز ۵۰.۷ درصد افزایش قیمت را نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاهد بوده‌اند.