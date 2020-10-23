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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۴۰

مرکز آمار اعلام کرد؛

نان و غلات ۵۲.۶ درصد از سال گذشته گران تر شده است

نان و غلات ۵۲.۶ درصد از سال گذشته گران تر شده است

مرک آمار ایران اعلام کرد: روستاییان کشور برای تهیه نان و غلات در مهر ماه امسال ۵۸.۹ درصد و خانوار شهری ۵۰.۷ درصد، افزایش قیمت را نسبت به مهر ماه ۹۸ شاهد بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تورم مهر ماه را اعلام کرد که بر اساس آن تورم نقطه‌ای نان و غلات با تورم نقطه‌ای ۵۲.۶ مواجه شد که بیشترین نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به خود اختصاص داده است. تورم نقطه‌ای به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. این رقم برای خانوار شهری ۵۰.۷ درصد و برای خانوار روستایی ۵۸.۹ درصد بوده است.

به عبارتی دیگر در مهر ۹۹ روستاییان کشور برای تهیه نان و غلات ۵۸.۹ درصد بیشتر از مهر ۹۸ هزینه کرده‌اند. خانوار شهری نیز ۵۰.۷ درصد افزایش قیمت را نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاهد بوده‌اند.

کد مطلب 5054655

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