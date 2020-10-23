  1. استانها
  2. البرز
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷

سرپرست علوم پزشکی البرز:

۱۶ نفر دیگر بر اثر کرونا در البرز جان باختند

۱۶ نفر دیگر بر اثر کرونا در البرز جان باختند

کرج - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: ۱۶ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در البرز جان خود را از دست داده‌اند.

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۷ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۹۴ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۴۳۵ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت ۱۶ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به یک هزار و ۵۳۱ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۲۱ هزار و ۷۹ نفر اعلام کرد و متذکر شد: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۸ هزار و ۷۲۶ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5054656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها