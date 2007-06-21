نخست وزیر مالزی خواستار رفع شکاف اسلام و غرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، عبدالله احمد بدوی نخست وزیر مالزی دیروز طی مراسمی از سوی آناتولی تورکونوف رئیس دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو دکترای افتخاری و لباس ویژه دانشگاه را دریافت کرد.

نخست وزیر مالزی در این مراسم سخنرانیی با عنوان "اسلام " ایراد کرد و اظهار داشت: در مالزی، چون روسیه، مسلمانان بخشی مهم از جامعه هستند. برخی از رسانه ها، شاید بدون آگاهی، تصویری تحریف شده از جهان اسلام ایجاد می‌کنند.

بدوی تصریح کرد که غرب از اسلام واهمه دارد و باید این ترس بی‌مورد برطرف شود در غیر این صورت شکاف بین مسلمانان و تمام جهان باقی‌ می‌ماند. از سوی دیگر مسلمانان نیز به نوبه خود وظیفه دارند چهره حقیقی اسلام را نشان دهند.

نخست وزیر مالزی اعلام کرد با این باور نادرست که دین اسلام را به مثابه مشکلی برای جهان توصیف کرده و آن را پناهگاه افراط‌گرایان می‌داند موافق نیست. چراکه افرادی که روی به افراط گرایی می آورند، درصد کمی از تعداد کل مسلمانان را تشکیل می‌دهند.

نخست وزیر مالزی در این مراسم تأکید کرد: اعتقاد دارم که اسلام می‌تواند عاملی متحد ساز باشد و اسلام، دینی جهانی بوده و مختص عده خاصی نیست.