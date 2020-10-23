تبلیغات ضد ایرانی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی صفایی پور ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه صحبت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه در این برهه از انتخابات بلکه طی ۴۱ سال اخیر همواره علیه ایران بوده است، ابراز داشت: تجربه نشان داد که هر دو نامزد مظهر شیطان هستند و در این بین باید با ایستادگی و مقاومت به فکر خود باشیم.

وی ضمن بیان اینکه امروز چشم دنیا به نظام جمهوری اسلامی ایران دوخته‌شده است، افزود: حضور ملت طی ۴۰ سال انقلاب اجازه نداده است تا خدشه‌ای به آن وارد شود لذا امروز نیز مسئولان می‌بایست باتقوا خود را زیبنده کرده و آن را پیشه خود قرار دهند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه مسئولان به‌جای حاشیه‌سازی و بگومگوهای بیخود باید دنبال راهکار و رفع مشکلات مردم باشند، ابراز داشت: رد شدن از آزمون مهم مردم بر عهده مسئولان است لذا می‌بایست برای فراهم کردن دولت جوان و حزب الهی مدیران مراقب باشند تا مسائل اصلی کشور را به سمت حاشیه نبرند.

صفایی پور به سفر روز پنج‌شنبه معاون اقتصادی استاندار به میامی اشاره داشت و تصریح کرد: میامی با توجه به ظرفیت‌ها جزو شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته تلقی شده که اگر برای حل مشکلات تولید و اشتغال علاجی تدبیر نشود توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار نیز اتفاق نخواهد افتاد لذا امیدواریم به‌جای شعار فرصت‌ها از دست نرود.

وی به شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج) نیز اشاره کرد و افزود: امروز بشریت از ظلم و بیچارگی رنج می‌برند مخصوصاً اکنون‌که در دوران ویروس کرونا به سر می‌بریم باید آرمان امام راحل و انقلاب که همانا زمینه‌سازی ظهور ولی عصر (عج) است، تداوم یابد تا مستضعفین از رنج زمان طاغوت نجات پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته وحدت، آشنایی با مهدویت، هفته نیروی انتظامی، طلوع صبح نهم ربیع آغاز امامت ولی عصر (عج)، لزوم تقوا از جمله مواردی بود که از تریبون نماز جمعه این هفته میامی مطرح شد.