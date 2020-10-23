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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۰

فرمانده انتظامی ایلام:

مقابله جدی پلیس ایلام با اراذل و اوباش در دستور کار قرار دارد

مقابله جدی پلیس ایلام با اراذل و اوباش در دستور کار قرار دارد

ایلام- فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به اینکه مقابله جدی پلیس ایلام با اراذل و اوباش در دستور کار قرار دارد، گفت: اجازه قدرت نمایی را در هیچ جای استان به اراذل و اوباش نخواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری ظهر جمعه به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا در خطبه‌های پیش از نماز جمعه شهر ایلام اظهار کرد: امروزه با حضور کارکنان جوان، مومن و با بصیرت به صورت مقتدرانه و هوشمندانه از مرزهای پاسداری می‌شود و امنیت مطلوبی ایجاد شده است.

وی افزود: نیروی انتظامی کارنامه درخشانی در تمام حوزه‌ها دارد و همانگونه که به مردم عزیز استان قول داده بودیم، مقابله جدی پلیس با اراذل و اوباش در دستور کار قرار گرفته و اجازه قدرت نمایی را در هیچ جای استان به آنان نخواهیم داد و با پشتوانه دستگاه قضائی، با کسانی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیاندازند پاسخی پشیمان کننده خواهیم داد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: با اشرافیت اطلاعاتی و شناسایی اراذل و اوباش، این نوید را به مردم عزیز استان خواهیم داد که با حضور شبانه روزی پلیس در سطح جامعه، امنیت و آرامششان خدشه دار نخواهد شد.

وی تصریح کرد: از مردم عزیز و ولایتمدار استان می‌خواهیم با همراهی و همکاری خود با پلیس، راه هنجارشکنی را بر اراذل و اوباش و سارقانی که چشم طمع به مالشان دارند ببندند و در سریع‌ترین زمان ممکن و تماس با فوریت‌های پلیس ۱۱۰، ناهنجاری‌های اجتماعی را گزارش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در بعد اجتماعی بسیار موفق بوده است و در این راستا توانسته با تمامی اقشار مختلف اجتماعی ارتباط موثر و هدفمندی را ایجاد کند و از ظرفیت آنها در حفظ نظم و امنیت بهره گیری کند.

این مقام ارشد انتظامی استان ایلام تصریح کرد: امروزه در بدنه ناجا، افراد وارسته، مومن، ولایت مدار و دلاوری در حال تامین نظم و امنیت کشور هستند که برای حفظ آرمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی و برای ادامه راه شهدا جان خود را بر طبق اخلاص گذاشته و از هیچ تلاش و کوششی برای خدمت به مردم از طرق سخت افزاری و نرم افزاری فروگذار نخواهند کرد.

وی به ماموریت برگزار نشده اربعین حسینی امسال اشاره کرد و گفت: امسال بیماری کرونا افتخار خدمت رسانی به زائران را از پلیس و مردم عزیز استان گرفت، اما در سنوات گذشته نیروهای مقتدر و ولایی ناجا امنیت مطلوبی را در استان فراهم کردند و کنگره بزرگ اربعین که نماد انسجام ملی است بدون کوچک‌ترین حادثه امنیتی در مرزهای استان انجام گرفت.

کد مطلب 5054665

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