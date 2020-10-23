تلف شدن ۱۳۰ راس گوسفند و بز به علت مسمومیت در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناظمی افزود: مسمومیت دام‌های تلف شده به علت مصرف آب آلوده به کود اوره بوده است.

وی تصریح کرد: پس از اعلام گزارش موضوع توسط دامداران بلافاصله نیروهای دامپزشکی اقدام به بررسی میدانی نموده و تمام دام‌های تلف شده و تعدادی که توسط صاحبان دام ذبح شده بودند جمع آوری کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تصریح کرد: نتیجه آزمایش اوره در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان مثبت اعلام شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی با حضور دامداران، نماینده قوه قضائیه، نیروی انتظامی و پرسنل اداره دامپزشکی شهرستان خفر اقدام به دفن بهداشتی ۷۶ لاشه بز و ۵۴ لاشه گوسفند گردید.

ناظمی تاکید کرد: کلیه دام‌های تلف شده و ذبح شده، معدوم شده و وارد چرخه مصرف نشده است.