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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

مدیرکل دامپزشکی استان فارس اعلام کرد:

تلف شدن ۱۳۰ راس گوسفند و بز به علت مسمومیت در استان فارس

تلف شدن ۱۳۰ راس گوسفند و بز به علت مسمومیت در استان فارس

شیراز - مدیر کل دامپزشکی استان فارس اعلام کرد: در روستای چرگ شهرستان خفر استان فارس، تعداد ۱۳۰ راس گوسفند و بز به علت مسمومیت تلف و معدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ناظمی افزود: مسمومیت دام‌های تلف شده به علت مصرف آب آلوده به کود اوره بوده است.

وی تصریح کرد: پس از اعلام گزارش موضوع توسط دامداران بلافاصله نیروهای دامپزشکی اقدام به بررسی میدانی نموده و تمام دام‌های تلف شده و تعدادی که توسط صاحبان دام ذبح شده بودند جمع آوری کردند.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تصریح کرد: نتیجه آزمایش اوره در آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان مثبت اعلام شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی با حضور دامداران، نماینده قوه قضائیه، نیروی انتظامی و پرسنل اداره دامپزشکی شهرستان خفر اقدام به دفن بهداشتی ۷۶ لاشه بز و ۵۴ لاشه گوسفند گردید.

ناظمی تاکید کرد: کلیه دام‌های تلف شده و ذبح شده، معدوم شده و وارد چرخه مصرف نشده است.

کد مطلب 5054667

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