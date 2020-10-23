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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۳

لاری عنوان کرد؛

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

سخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه تازه‌ترین آمار بیماران و فوتی‌های کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه روز گذشته، ۳۳۵ بیمار کرونایی فوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه دوم آبان ۹۹، به ارائه گزارشی از وضعیت کرونا در کشور پرداخت.

وی افزود: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۳۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۲۱۴ نفر از آنها بستری شده‌اند.

لاری گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر رسید.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۹۸۵ نفر رسید.

لاری با اعلام اینکه تا کنون ۴۴۶ هزار و ۶۸۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند، گفت: ۴۹۳۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی افزود: تا کنون ۴ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۷۲۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

لاری گفت: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کد مطلب 5054679

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    نظرات

    • عباس IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
      0 1
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      اگر میزان تست کرونا افزایش یابد تعداد مبتلایان بیشتر مشخص خواهند شد در گذشته تعداد انجام تست کمتر بوده که میزان مبتلایان کمتر اعلام می شده

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