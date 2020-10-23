شناسایی ۶۱۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳۵ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر جمعه دوم آبان ۹۹، به ارائه گزارشی از وضعیت کرونا در کشور پرداخت.

وی افزود: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۳۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۲۱۴ نفر از آنها بستری شده‌اند.

لاری گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۵۶ هزار و ۸۹۱ نفر رسید.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۹۸۵ نفر رسید.

لاری با اعلام اینکه تا کنون ۴۴۶ هزار و ۶۸۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند، گفت: ۴۹۳۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی افزود: تا کنون ۴ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۷۲۷ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

لاری گفت: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.