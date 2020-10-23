طرفهای مناقشه در لیبی به توافق آتش بس دائم دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت وفاق ملی لیبی و ارتش ملی این کشور در جریان مذاکرات کنونی خود در ژنو به توافق دست یافتند. به موجب این توافق که سازمان ملل متحد آن را تاریخی توصیف کرد، درگیریها در لیبی متوقف می شود.

هیئت سازمان ملل متحد در لیبی در این رابطه اعلام کرد که مذاکرات کمیته نظامی مشترک ۵+۵ در ژنو به یک توافق تاریخی دست پیدا کردند، به طوری که تمامی گروههای لیبیایی با توقف درگیریها در سرتاسر این کشور موافقت کردند. این توافق، نقطه عطف مهمی در راستای تحقق صلح و ثبات در لیبی به شمار می رود.

امضای این توافق در مقر سازمان ملل متحد در ژنو و با حضور رئیس هیئت سازمان ملل متحد در لیبی و «استفانی ویلیامز» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی صورت گرفت.

رئیس هیئت دولت وفاق ملی لیبی در این رابطه گفت: این توافق عامل امنیت و ثبات در خاک لیبی خواهد بود. ثبات سیاسی و نظامی در لیبی در ساخت میهن نقش خواهد داشت.

این توافق درحالی میان طرفهای درگیر در لیبی صورت می‌گیرد که این کشور پس از سرنگونی «معمّر القذافی» توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی تشکیل شد که دولت وفاق ملی را به رسمیت نشناخت و نیروهایش را به جنگ علیه طرابلس فرستاد.