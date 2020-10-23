  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۷

در ژنو انجام شد؛

طرفهای مناقشه در لیبی به توافق آتش بس دائم دست یافتند

طرفهای مناقشه در لیبی به توافق آتش بس دائم دست یافتند

رسانه های خارجی از توافق طرفهای مورد مناقشه در لیبی درخصوص توقف درگیریها در این کشور و دستیابی به یک آتش بس دائم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت وفاق ملی لیبی و ارتش ملی این کشور در جریان مذاکرات کنونی خود در ژنو به توافق دست یافتند. به موجب این توافق که سازمان ملل متحد آن را تاریخی توصیف کرد، درگیریها در لیبی متوقف می شود.

هیئت سازمان ملل متحد در لیبی در این رابطه اعلام کرد که مذاکرات کمیته نظامی مشترک ۵+۵ در ژنو به یک توافق تاریخی دست پیدا کردند، به طوری که تمامی گروههای لیبیایی با توقف درگیریها در سرتاسر این کشور موافقت کردند. این توافق، نقطه عطف مهمی در راستای تحقق صلح و ثبات در لیبی به شمار می رود.

امضای این توافق در مقر سازمان ملل متحد در ژنو و با حضور رئیس هیئت سازمان ملل متحد در لیبی و «استفانی ویلیامز» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی صورت گرفت.

رئیس هیئت دولت وفاق ملی لیبی در این رابطه گفت: این توافق عامل امنیت و ثبات در خاک لیبی خواهد بود. ثبات سیاسی و نظامی در لیبی در ساخت میهن نقش خواهد داشت.

این توافق درحالی میان طرفهای درگیر در لیبی صورت می‌گیرد که این کشور پس از سرنگونی «معمّر القذافی» توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی تشکیل شد که دولت وفاق ملی را به رسمیت نشناخت و نیروهایش را به جنگ علیه طرابلس فرستاد.

کد مطلب 5054680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها