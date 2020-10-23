تصمیم آمریکابرای تعطیلی سفارت خود درعراق به حالت تعلیق درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «احمد ملا طلال» سخنگوی دولت عراق سخنانی را در خصوص اخبار مربوط به تعطیلی قریب الوقوع سفارت واشنگتن در بغداد مطرح کرد.

وی در این خصوص گفت: تصمیم ایالات متحده آمریکا برای بستن سفارت خود در بغداد در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.

سخنگوی دولت بغداد تأکید کرد: البته این تصمیم در برهه کنونی به حالت تعلیق درآمده است و هر لحظه ممکن است مجدداً مطرح شده و به مرحله اجراء برسد.

وی با تأکید بر درخواست بغداد از واشنگتن برای تجدیدنظر در تصمیم خود مبنی بر تعطیلی سفارت، اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم به همکاری‌های خود با واشنگتن به ویژه در حوزه اقتصادی تداوم بخشیم.