تست کرونا ۵ بازیکن شهرخودرو مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه شهرخودرو، پس از انجام تست PCR در اولین جلسه تمرینی شهرخودرو در مشهد، تست کرونای ۵ بازیکن این تیم مثبت اعلام و ابتلای آنها به کووید ۱۹ تایید شد.
علی اعظم معادی پزشک تیم فوتبال شهرخودرو با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در حالی که فاصله زیادی تا شروع لیگبرتر نداریم، علیرغم سختگیری و رعایت شدید پروتکلهای بهداشتی، پنج بازیکن ما همچون علی نعمتی، امید منصوری، میلاد فراهانی، علی طاهران و امیرحسین نعمتی دچار بیماری کرونا شدهاند و بلافاصله به قرنطینه رفتهاند.
وی از اقدامات پزشکی مورد نیاز برای بهبود کامل بازیکنان مبتلا خبر داد و گفت: تمامی داروهای تقویتی و مورد نیاز این بازیکنان را به قرنطینه آنان ارسال کردهایم تا انشاءالله با سلامتی کامل به جمع تیم بازگردند.
پیش از این نیز علی سامره و محمد نوازی، مربیان شهرخودرو که تست کرونا آنها در واپسین روز اردوی تهران مثبت اعلام شده بود در حال گذراندن دوران قرنطینه خود هستند و هنوز به تمرینات بازنگشتهاند.
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