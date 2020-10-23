نظامیان صهیونیست اسیر «ماهر الاخرس» را از بیمارستان ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه و غیر انسانی خود علیه اسرای فلسطینی به ویژه ماهر الاخرس، اسیر اعتصاب کننده غذا، ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، ساعاتی قبل نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات خصمانه به بیمارستان «کابلان» در اراضی اشغالی که اسیر الاخرس در آن بستری بود، یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست پس از یورش به زندان کابلان اسیر ماهر الاخرس را ربودند.

طبق آخرین اخبار منتشر شده، اسیر ماهر الاخرس در حال حاضر به بیمارستان زندان الرمله منتقل شده است.

این اقدام خصمانه صهیونیست‌ها در حالی است که قریب به ۳ ماه از اعتصاب غذای اسیر ماهر الاخرس سپری می‌شود و او از اوضاع جسمانی وخیمی رنج می بَرَد.

گروه‌های مقاومت فلسطین پیشتر بارها به مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص وخامت اوضاع جسمانی ماهر الاخرس و پیامدهای آن برای تل آویو، هشدار داده بودند.