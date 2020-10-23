اطلاعیه باشگاه استقلال بعد از اختلاف در هیات مدیره

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از سوء تفاهماتی که روز گذشته بین مسئولان باشگاه استقلال پیش آمد، این باشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

«این روزها تمام دل‌مشغولی مسئولان باشگاه استقلال، شاد کردن دل هواداران و رفع نگرانی‌های آن‌ها در خصوص بدهی‌ها و شکل گیری تیمی در خور نام استقلال است. مسئولان باشگاه استقلال اعم از سرپرست این باشگاه و اعضای هیأت مدیره مانند گذشته و با تمام قدرت و با توجه به شرح وظایفشان در خدمت هواداران هستند و در این راه بدون خستگی به تلاش خود ادامه می‌دهند.

به امید درخشش تیم فوتبال استقلال در مسابقات فصل جدید لیگ برتر و شاد شدن دل هواداران استقلال.»

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که مهدی عبدیان عضو هیات مدیره استقلال با انتشار پیامی در اینستاگرام خود از احمد مددی سرپرست فعلی این باشگاه انتقاد و اعلام کرد که به دلیل عدم همکاری مددی دیگر در نقل و انتقالات باشگاه کاری نخواهد کرد.