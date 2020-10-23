باشگاه استقلال ملاثانی ۲ بازیکن جدید را به خدمت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «آرش مهری بابایی» بازیکن خوزستانی و سابق رده‌های پایه ذوب آهن اصفهان، پس از مذاکره با مدیرعامل باشگاه استقلال ملاثانی و با امضای قرارداد به صورت رسمی به جمع شاگردان ابراهیم اشکش اضافه شد.

«بابایی» سابقه بازی را در تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور دارد.

«علی محمدی» بازیکن سابق بعثت کرمانشاه نیز پس از توافق با مدیرعامل استقلال ملاثانی، در مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور با پیراهن تیم فوتبال بزرگ‌سالان این باشگاه به میدان می‌رود.

محمدی برای تیم‌های جوانان و امید استقلال تهران و آوالان کامیارن توپ زده است.

همچنین «شایان الله‌وردیان» بازیکن فصل گذشته استقلال ملاثانی نیز قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

تیم فوتبال استقلال ملاثانی در ادامه بازی‌های تدارکاتی خود چهارم آبان ماه امسال به مصاف تیم نفت امیدیه می‌رود.

مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور از بیست و ششم آبان سال جاری آغاز می‌شود.