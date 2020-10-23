به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده قهرمانی خوزستان به مناسبت هفته «تربیتبدنی» امروز به میزبانی شهرستان رامهرمز برگزار شد که در رده سنی «نوجوانان» آروین چهار محالی از اهواز به مقام قهرمانی دست یافت.
حسین ایزد پور از اندیمشک نایبقهرمان شد و رضا نظری از رامهرمز بر سکوی سوم ایستاد.
در رده سنی «جوانان» احسان زمانی از بهبهان قهرمان شد.
امیر دارخال از بهبهان مقام دوم را از آن خود کرد و همچنین محمدامین توحیدیان از رامهرمز مقام سوم را کسب کرد.
در مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده قهرمانی خوزستان، بیش از ۳۰ رکابزن از شهرستانهای آبادان، اندیمشک، اهواز، بهبهان و رامهرمز در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان به رقابت پرداختند.
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